美股｜道指收漲485點　3大指數同升逾1%　中概股飆6%　阿里升逾8%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策出現軟化，宣布將對汽車給予一個月關稅豁免。消息令美股周三（3月5日）先跌後回升，道指從最多跌102點，至收市反升485點，與納指、標指同漲逾1%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，交易員展示美國旗幟。（Reuters）

恒指夜期高水368點 京東及拼多多升6%

道指收市報43,006.59點，升485.60點或1.14%；納指收報18,552.73點，升267.57點或 1.46%；標普500指數收報5,842.63點，升64.48點或1.12%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升6.40%，創去年10月以來的收盤新高。其中，阿里巴巴升8.61%、京東漲6.86%、拼多多升6.00%。

恒指夜市期指收報23,962點，升363點，較恒指收市23,594點，高水368點，成交25,437張。

圖為2021年3月16日，通用汽車（General Motors）位於美國底特律的總部大樓上標誌。（Reuters）

通用汽車飆逾7% Tesla反彈2.6%

先前一個交易日大幅下跌的Tesla，周三反彈2.60%；福特汽車（Ford）上漲5.81%，通用汽車（General Motors）升7.21%。

特朗普稱國會應廢除半導體產業補貼法案，刺激AI晶片龍頭Nvidia漲1.13%、 博通（Broadcom）升2.19%。

多隻大型股上漲Amazon升2.24%、Meta升2.57%、微軟升3.19%；蘋果股價則跌0.08%。

另外，網路安全公司CrowdStrike跌6.34%，此前該公司預測第一季營收將略低於市場預期。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

私企職位增幅遜預期 ISM非製造業指數增長勝預測

數據方面，美國人力資源公司ADP報告，美國2月份私人市場新增職位7.7萬個，遠低於市場預期的14萬個，也低於前的18.6萬個。

另美國供應管理協會（ISM）公布，2月非製造業指數為53.5，高於市場預期的52.6及前值的52.8。

此外，美國1月耐用品訂單修訂後按月增長3.2%，高於前值的3.1%；扣除運輸的耐用品訂單，經修訂按月增幅持平。另1月工廠訂單增加1.7%，高於市場預期的1.6%。