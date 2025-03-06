長和賣港口業務　據報李嘉誠及李澤鉅參與交易談判

長和（0001）於周二（4日）宣布向美資基金貝萊德牽頭的財團，出售包括位於巴拿馬運河兩端等多地非中港地區港口，作價億千億元。有外電報道長和及貝萊德的最高管理層均有參與談判，當中包括長和創辦人李嘉誠，以及其長子﹑長和主席李澤鉅。



報道又指出貝萊德則由主席Larry Fink參與談判。財團成員之一﹑貝萊德旗下的GIP行政總裁Adebayo Ogunlesi，以及買家之一的Til則由身兼MSC總裁的大股東家族成員Diego Aponte參與。

有報道指出李嘉誠父子有參與出售巴拿馬等港口業務的交易談判。(資料圖片)

報道又指出交易談判在數周內完成，各方主要透過視像會議﹑電話方式談判，而貝萊德成功引入MSC參與被視成功關鍵之一。MSC為全球最大航運商之一，並為和記港口主要客戶。由於與Aponte家族的交情，為李嘉誠父子放心將有關業務出售的原因之一。

此外亦有報道指出，Larry Fink在進行交易前曾致電予白宮，反映貝萊德對交易高度重視。