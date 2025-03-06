港鐵︰無計劃出售資產及尋求注資　將推屯門16區車站一期上蓋招標

港鐵（0066）行政總裁金澤培上表示，儘管新一輪五組鐵路投資期需投入1000億元，由2023年起維修、提升及更新鐵路資產亦需投放超過650億元。由於鐵路屬長遠的生意，公司會因應不同階段的現金流需要，以不同方法去融資，惟並無計劃出售資產及尋求注資。他又表示發債是融資手段，未來公司也會發債。



金澤培亦指出新界北環鐵路第一期的古洞站正全速興建中，該新線路的前期工作亦在進行中，跨境支線部份則進行規劃，正和港府緊密商討。至於興建北環線會否使用合資模式，他表示中外鐵路發展均有獨資或合資發展的情況。港鐵在港鐵路營運因為在去年度有一次性撥備致錄得少許虧損，期望在營運上盡快恢復正數。

對於公司全年派息維持在131仙，金澤培指出，雖然明年亦是物業發展收成期，會有4至5個項目入賬，但亦正邁向投資高峰期。公司會視乎現金流、投資、經濟前景及平衡股東期望回報，作出考慮。同時，內地及國際鐵路業務未計物業發展，貢獻亦佔一成。

港鐵在未來12個月會推出東涌東、屯門16區車站一期上蓋等多個項目招標，可建2,440個單位。。（港鐵提供）

擬推售天榮站及黃竹坑站項目

集團物業及國際業務總監鄧智輝表示，未來12個月會推出東涌東、屯門16區車站一期上蓋等多個項目招標，可建2,440個單位。另視乎建築進度，安排推售樓花預售，當中包括黃竹坑站、天榮站項目及油塘站通風樓項目，料未來12個月，會推出約5,600個單位。