北上消費｜港鐵東鐵線去年過境客量近億人次升38%　本地線僅升1％

港鐵今日（6日）公布去年業績，賺157.7億元、按年倍增。港鐵行政總裁金澤培表示，港鐵去年全年本地總乘客量超過19億人次，逐漸貼近疫情前水平。羅湖及落馬洲過境服務自疫情以來首次全年營運，乘客量按年升近38%至9,840萬人次，主要是北上香港市民增加，惟未回復疫情前水平。



港鐵羅湖及落馬洲過境服務去年乘客量，按年升近38%至9,840萬人次。（資料圖片／黃浩謙攝)

金澤培在業績記者會上表示，港鐵去年全年本地鐵路乘客量約16億人次，按年升0.9%。而羅湖及落馬洲過境段則有9,840萬人次，按年升近38%，主要受惠於北上港人增加。高鐵香港段乘客量升33%至2,670萬人次，機場快綫乘客量升21%至1,310萬人次。

港鐵指，過境鐵路及機場快綫的乘客量仍未回復疫情前水平，估計與過境口岸增加、其他公共交通競爭激烈有關，加上旅客的出行模式改變。

港鐵行政總裁金澤培，港鐵面對市民及旅客出行購物新常態，須慢慢適應。（資料圖片／陳葦慈攝）

市民北上消費對港鐵的商場租務會否帶來影響？金澤培說，港鐵面對市民及旅客出行購物新常態，須慢慢適應，已就新商戶組合作出調整，同時加強宣傳，以增加對租戶的吸引力。

被問到港鐵未來是否有融資需要，以及會否出售資產籌集資金，金澤培指，現時未有相關計劃，又強調港鐵目前現金流和借貸比率正處穩健水平，資金需求每年都不同，港鐵將因應屆時市況，以及資金需求，再考慮不同的融資方法。