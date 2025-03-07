貿易戰｜特朗普稱訂關稅政策時無理會股市　措施長遠讓美國更強大

美國總統特朗普自今年1月20日再度入主白宮以來，不斷對其他國家開徵入口貨品關稅。貿易戰引發投資者對美國經濟及通脹走勢前景的憂慮，美股及美債價格均下滑，其中反映科技股走勢的納指已較高位跌逾1成，並進入技術調整區。較多反映傳統企業的道指，則失守43000點。不過特朗普強調在制訂關稅措施並無考慮股市表現，並相信長遠而言關稅措施可讓美國變得更強大，又指出美股下跌是與「全球主義者」（globalists）有關。



特朗普宣布，對墨西哥和加拿大所有在美墨加協定（USMCA）項下的商品和服務都將暫免25%的新關稅直至下月初。

2025年3月6日，美國華盛頓，圖為特朗普在簽署行政命令時回應傳媒問題。（Reuters）

部份符美墨加貿易協議豁免徵稅

符合美墨加協定要求的汽車和零組件將在豁免產品之列。美國農業生產所需化肥嚴重依賴的加拿大鉀肥稅率預計將下調至10%。白宮估計，進口自加拿大的貿易中有62%仍將被加徵關稅，其中大部分是稅率為10%的能源產品。從墨西哥的進口商品半數要徵稅。

特朗普指出暫停加拿大及墨西哥部分商品關稅措施一個月的決定與股市波動無關。他表示，作出決定時他沒有理會股市走勢，並相信關稅措施長遠將讓美國變得更強大。同時又指出美股下跌與歸究於「全球主義者」（globalists）。他認為全球主義者不反喜歡美國變得富裕，他們多年來一直欺騙美國，但特朗普表示不會再讓這種事情繼續在美國發生。

美股近日處於弱勢，道指失守43000點。（資料圖片）

他表示，在關稅措施下，其他國家及境外企業不能再如以往般從美國手上奪走利益，這會對市場造成影響。

商務部長冀加墨處理好芬太尼問題

商務部長盧特尼克稱，對關乎非法移民和芬太尼關稅的豁免將在4月2日到期。屆時預計特朗普將宣布新一輪關稅，包括面向世界各國普徵的所謂「對等」稅和針對汽車、藥品及半導體等特定產業的進口稅。「希望墨西哥和加拿大在芬太尼問題上能做得足夠好」，這樣新關稅降臨時「這部分對話就不用再進行了」。

特朗普簽署對加徵關稅暫緩執行直至4月2日的命令。作為回應，加拿大財政部長Dominic LeBlanc表示，政府將推遲對價值1,250億加元(874億美元)美國商品徵收25%反制關稅的計劃，包括汽車、鋼鐵和鋁。這些措施原定於3月25日左右生效；新的執行日是4月2日。加拿大維持周二對從約300億加元美國商品加徵的關稅。