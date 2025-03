杜魯多揶揄特朗普「聰明人」：但發動貿易戰非常愚蠢｜有片

美加關係近日因貿易戰問題變得緊張,加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)3月4日就美國向加拿大加徵關稅召開記者會,直接點名批評特朗普。杜魯多表示自己過往較少同意《華爾街日報》的觀點,但這次他同意該報的評論,指特朗普是一名「聰明人」(smart guy),惟發動貿易戰非常愚蠢(a very dumb thing to do)。



據美聯社、《國會山報》等報道,美國對加拿大關稅措施生效當日,特魯多在新聞發布會上發表講話。他說,他要直接對一個「特定的美國人」講兩句,指的是特朗普。

特魯多先是「憶往昔」,感慨自己與特朗普曾緊密合作、共商國是,如今理應繼續確保北美人民的共同繁榮。

他直呼其名,「唐納德(Donald),在你我共事的八年多時間裏,我們做了許多大事。我們簽署了一項歷史性協議,為兩國創造了破紀錄的就業和(經濟)增長。我們在世界舞台上也一起做了許多大事,就像加拿大和美國過去幾十年來、幾代人所做的那樣。現在,我們應該共同努力,確保北美人民在一個充滿不確定性和挑戰的世界中實現更大程度的繁榮。」

加拿大總統杜魯多回應特朗普加徵關稅召開的記者會:

話鋒一轉,特魯多頗為惋惜地提到美媒《華爾街日報》日前刊登的一篇專欄文章。這篇文章指出,如果特朗普繼續徵收關稅,他將發動一場「史上最愚蠢的貿易戰」,同時傷害到美國自己及其盟友。

特魯多暗示,自己贊成這一觀點。「我一般不贊同《華爾街日報》的報道,但唐納德,他們指出,你是一個聰明人,卻幹了件大蠢事」。(It’s not in my habit to agree with The Wall Street Journal but Donald, they point out that even though you’re a very smart guy, this is a very dumb thing to do)

美聯社評價指,在任期即將結束之際,特魯多發表了一場非常「直言不諱」的演講,言語間「明顯流露出對特朗普的憤怒」。加拿大執政黨自由黨將在3月9日選出新黨魁,接任已於1月辭職的特魯多成為新任加拿大總理。

「加拿大是美國最親密的夥伴和盟友。可今天,美國對加拿大發起了貿易戰。」他言辭激動地表示,「與此同時,他們卻在談論與俄羅斯積極合作,去安撫(俄總統)普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)這麼一個撒謊成性、殘暴嗜殺的獨裁者。這說得通嗎?」

2019年6月28日,美國總統特朗普(Donald Trump)與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)在日本大阪舉行的二十國集團領導人峰會上(G20 Leaders Summit)舉行會晤。(Reuters)

美媒提到,特魯多還藉此次演講,對特朗普的「吞併加拿大」威脅予以反擊。他說,特朗普希望看到加拿大的經濟徹底崩潰,以便能輕易「吞併」加拿大,「但這永遠不會發生。我們永遠不會成為(美國的)第51個州。」

特朗普也針鋒相對,隨後在自創社媒「真相社交」上發文繼續諷刺特魯多,「告訴加拿大州長去,當他對美國徵收報復性關稅時,我們的『對等關稅』將立即以同等數額回應!」美方擬於4月2日起征所謂適用於所有國家的「對等關稅」。

據美媒報道,特朗普以加拿大未能採取足夠措施阻止芬太尼(fentanyl)等合成毒品流入美國邊境為由,照常於4日對進口自加拿大的產品加征25%的關稅,其中對加能源產品的加稅幅度為10%。特魯多對此反駁稱,美方的說法「完全是虛假的,毫無道理且錯誤的」。

「鑑於他(特朗普)選擇毀掉加拿大經濟,考慮到我們所處的這種不公平局面,我不確定是否要提前談判。」特魯多坦言,加拿大人將受關稅影響,面臨經濟混亂。

「我不會粉飾太平,即使我們齊心協力應對這一切,艱難時刻仍將到來。」他說,「我們將動用一切手段,讓加拿大工人和企業能夠熬過這場風暴。

特魯多轉而又向美國人喊話,強調加美兩國經濟聯繫緊密,美國人也將在關稅衝擊中首當其衝。隨後他便提到了《華爾街日報》上那篇斥責特朗普關稅「史上最蠢」的社論。

特魯多對美國人說,「加拿大人受傷了。加拿大人很生氣。我們決定不去佛羅里達州度假。我們還會儘量購買加拿大產品,放棄波本威士忌和其他經典美國產品……是的,我們可能還會繼續(在一些場合)對美國國歌報以噓聲。」

路透社稱,特魯多所指的是,此前加美關係因美方關稅急轉而下後,加拿大球迷在冰球比賽中曾對美國國歌發出巨大噓聲。當時賽場上也火藥味十足,兩隊球員甚至在9秒內連打了3架。

特魯多進一步解釋道,加拿大人的噓聲並非針對美國民眾,「我們是在噓一項旨在傷害我們的政策。我們感到被侮辱,感到憤怒。我們將戰鬥,並且必將取得勝利。」

「我們不想這樣。我們希望作為朋友和盟友與你們合作,我們也不希望看到你們受到傷害,是你們的政府選擇這樣對待你們。」 他補充道。

2019年12月4日,美國時任總統特朗普(Donald Trump)在在英國沃特福德(Watford)舉行的北約會議上與加拿大總理杜魯多交談。 (Reuters)

在美方宣布關稅措施照常實施後,加方已宣佈將同步啟動對首批價值300億加元(約1621億港元)的美國進口產品徵收同等關稅,涉及美國啤酒、葡萄酒、波本威士忌、家用電器、(紅州)佛羅里達產橙汁等商品。

按照渥太華的說法,加拿大已準備好對價值1550億加元(約8374億港元)的美國商品徵收報復性關稅。如果美國不回到談判桌,加方預計在未來三周內,繼續對剩餘的1250億加元(6753億港元)的美國商品徵收更多關稅。

另據路透社報道,特魯多在當天演講中還宣稱,加拿大還將研究非關稅措施,包括擴大就業保險福利和向企業提供直接支持等。

但被問及渥太華是否會限制原油或鉀肥對美出口時,他沒有直接回答,僅稱「我們的重點必須是儘快取消這些關稅」。

加拿大能源與自然資源部長威爾金森(Jonathan Wilkinson)3日接受美媒CNBC採訪時曾稱,預計第一輪反制措施不會集中在能源或關鍵礦產資源上,但不排除任何可能。

2025年1月29日,美國總統特朗普(Donald Trump)提名的商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在華盛頓國會山參議院商務委員會提名確認聽證會上作證。(Reuters)

當地時間4日,就在關稅生效後不到17小時,美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)接受美媒採訪稱,特朗普預計將與加墨兩國就關稅問題達成某種「折衷」協議,相關決定預計將於5日宣布。他同時強調,降低關稅並不意味着暫停徵收關稅。

一名要求匿名的加拿大高級政府官員向美聯社爆料稱,在加拿大安大略省省長福特(Doug Ford)周一對美方關稅政策強硬表態,威脅要切斷對美國多個州的供電,停止向美國發運關鍵礦物鎳後,盧特尼克曾打電話給福特,要求剛連任省長的他下台,但遭到福特的嚴厲拒絕。

這名加官員還透露,盧特尼克在電話中對福特說,特魯多關於美國關稅「愚蠢」的評價以及其他加拿大官員的言論,對貿易協議談判毫無幫助。

本文獲《觀察者網》授權轉載