海港城母企九置去年基礎溢利增2%至61.4億元　第二次中期息60仙

海港城母公司九龍倉置業（1997）公布截至去年12月底止全年業績，基礎淨盈利增加2%至61.39億元，若計及物業重估減值淨額56.21億元，股東應佔溢利為8.91億元，按年減少81.3%。派第二次中期息60仙，連同中期息全年派息124仙。



公司表示年內收入為129.12億元，按年減少3%，營業盈利按年跌3%至96.92億元。其中來自投資物業收入為108.01億元，按年跌1%，營業盈利按年減少2%至91.02億元。酒店收入為15.41億元，按年跌1%，營業盈利按年跌53%至9,900萬元。

九倉置業主席吳天海。（資料圖片）

海港城商場出租率94%

公司指出年內海港城收入增加2%至90.96億元，營業盈利增加0.4%至72.04億元，又指出海港城商場部份出租率為94%，寫字樓部份出租率為90%。

時代廣場於年內收入及營業盈利均下跌6%。其中商場部份出租率為93%﹑寫字樓部份出租率為90%。不過寫字樓部份受到競爭加劇影響，租金出現壓力。

尖沙咀海港城。（資料圖片/梁鵬威攝）

投資物業資產總值降至2218億元

公司又指出，截至去年底投資物業資產總額為2,218億元，按年減少58億元。其中海港城（不包括3間酒店）估值為1,525億元，時代廣場估值為437億元。

翻查九置2023年業績，截至2023年底海港城及時代廣場估值分別為1,545億元及474億元。

公司亦指出，截至去年底手上持有長期投資53億元，並於年內就按市值計價虧損4.18億元已入其他全面收益表，而出售收益為700萬元。

銅鑼灣時代廣場。 （資料圖片/陳浩然攝）

負債淨額與總權比率降至17.8%

此外公司表示淨負債減至342億，負債淨額與總權益比率降至17.8%，財務支出亦於年內降至18億元。

九倉置業指出2025年交織着挑戰與機會。隨着貿易衝突不斷升級和全球經濟不確定性增加，外部環境變得更為複雜。人民幣面臨壓力，而美聯儲減息前景仍不明朗，皆為本港經濟增長帶來更多挑戰。 然而，香港國際機場三跑道系統落成啟用，提升了客貨運航班容量。中央政府出台大規模的刺激經濟組合拳，旨在重建市場信心，與此同時香港特區政府着力吸引優質旅客，接下來可能會有更多扶持政策。一旦週期性因素轉向，這些綜合措施應可提振零售業和酒店業，有助於振興市場。