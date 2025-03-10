美股｜道指早段跌逾400點　納指瀉3.5%　Tesla挫近9%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）引發市場對貿易戰造成經濟放緩的憂慮，美股周一（3月10日）早段下跌。恐慌指數VIX觸及去年12月18日以來的最高位，上漲3.52點至26.89。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

Nvidia蘋果Meta等大型股紛跌5%

截至本港晚上10時51分，道指報42,366點，跌435點或1.02%；納指最新報17,557 點，跌638點或3.51 %；標普500指數報5,649點，跌120點或2.10%。

其中，Tesla股價跌8.73%，該公司此前被瑞銀下調股價目標，以及減低第一季交付量預測。其他大型股也受壓，AI晶片龍頭Nvidia跌5.18%、蘋果公司（Apple）跌4.99%、Meta挫5.64%、Amazon亦跌3.77%。

Bitcoin價格跌穿8萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報66.72美元，跌0.32美元或0.48%；倫敦布蘭特期油每桶報70.01美元，跌0.35美元或0.50%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,842.28美元、24小時內跌逾4%。