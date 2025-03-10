美股｜道指曾跌近1200點　納指瀉近5%　Tesla挫逾15%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）引發市場對貿易戰造成經濟放緩的憂慮，美股周一（3月10日）下跌，跌勢一度擴大至道指最多瀉1,188點、納指最多跌4.9%、標指挫逾3.5%，其後有所收窄。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

美股七狂全跌 Nvidia蘋果Meta等大型股紛跌逾4%

截至本港凌晨3時34分，道指報41,994點，跌807點或1.89%；納指最新報17,519點，跌676點或3.72 %；標普500指數報5,622點，跌147點或2.56%。

其中，Tesla股價最多曾跌15.9%，最新跌14.78%，該公司此前被瑞銀下調股價目標，以及減低第一季交付量預測。

其他美股七雄股也受壓，AI晶片龍頭Nvidia最新跌4.64%、蘋果公司（Apple）跌4.68%、Facebook母公司Meta挫4.15%，Google母公司Alphabet跌4.27%、微軟挫3.45%、Amazon亦跌2.60%。

Bitcoin價格跌穿8萬美元 油價挫逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報66.17美元，跌0.87美元或1.30%；倫敦布蘭特期油每桶報69.43美元，跌0.93美元或1.32%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,088.67美元、24小時內約跌4%，為超過三個月來低位。