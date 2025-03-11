美媒︰Deepseek創辦人梁文峰稱不急於獲投資　憂外界干預公司決策

《華爾街日報》引述知情人士指出，內地人工智能（AI）初創DeepSeek創辦人梁文峰向公司同事表示，並不急於獲得投資，擔心外界會干預DeepSeek的決策。同時希望保持為自己帶來全球聲譽的科學精神。



隨着數以百萬計的用戶湧入平台，DeepSeek的聊天機器人經常出現服務中斷。出於數據安全方面的考慮，世界各地主管部門正限制其使用。美國也在考慮採取一些措施，包括禁止DeepSeek在其政府設備上使用。

DeepSeek創始人梁文峰。（新華網）

《華爾街日報》引述知情人士透露，梁文峰向同事指出不急於獲得投資，擔心引入外部投資者可能會干預DeepSeek的決策。知情人士又指出，梁文峰對與政府有關聯的投資者也持謹慎態度，因為他認為與北京方面的聯繫，可能會加大DeepSeek的AI模型在全球獲得採用的難度。

Deepseek。（Reuters）

早前出席習近平主持的座談會

梁文峰與其他中國知名企業家，受邀參加2月17日與中國領導人習近平的會談。其成功已在中國掀起了一股愛國主義熱潮。據知情人士透露，國有的中國銀行已提出向該公司提供低息貸款。

據知情人士透露，最近幾周，騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）等中國科技公司的管理人士已與梁文峰會面，討論潛在的合作事宜。這些知情人士稱，梁文峰不想對DeepSeek的核心AI模型收費，這些模型目前是免費的。

此外據知情人士透露，該公司計劃最早於4月發布為解決複雜問題設計的下一個推理模型。