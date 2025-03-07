到底誰更厲害？　DeepSeek：我是最強大腦，Manus是全能打工人

繼DeepSeek之後，被譽為「中國AI黑馬」的Manus降世再度引發話題。開發團隊聲稱，Manus是全球首款真正的通用型AI Agent（人工智慧代理），能解決任何疑難雜症。但到底兩者誰厲害？有網友直接提問DeepSeek。



中國AI黑馬「Manus」面世。（微博截圖）

據《上觀新聞》等內地媒體綜合報道，3月6日淩晨，繼DeepSeek後，又一個名為Manus的產品刷屏中國科技圈。

Manus開發團隊通過影片首次展示了其產品功能。根據宣傳影片，Manus能為使用者找房子、分析股票、篩選履歷挑選適合的面試者及制定完整旅遊行程等等。

對此，外界十分好奇DeepSeek和Manus究竟誰更厲害？有網友打開深度思考和聯網，輸入問題「誰更厲害？」直接向DeepSeek提問，結果DeepSeek的回答充滿自信，表示自己是「最強大腦」，Manus則是「全能打工人」，強調兩者並非直接競爭，而是互補關係。

報道指出，會得到這樣的答案，可是有充分的理由。

首先從「定位差異」做對比，指出DeepSeek是知識型大腦，Manus則是全能型執行者。即DeepSeek專注於語言處理、知識整合與專業文本生成。

其核心優勢在於海量參數（6710億）支持的深度學習和知識推理能力，例如撰寫論文、潤色法律合同、解答專業問題等。

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Manus則更強調從規劃到交付的閉環能力。它通過工具鏈調用（如流覽器、代碼編輯器）自主執行複雜任務，例如篩選簡歷、股票分析、生成資料報告等。其技術亮點包括多步驟任務拆解、非同步處理與記憶優化，且在GAIA基準測試中性能超越OpenAI。

隨後，DeepSeek又從技術路線、適用場景與用戶需求、市場表現與行業影響、未來潛力與挑戰等方面分析，最終得出結論：若追求「智慧輸出」，DeepSeek憑藉其知識處理能力更具優勢，尤其適合需要專業建議的場景。

若追求「高效執行」，Manus的自動化閉環能力更勝一籌，適合流程繁瑣的任務。

DeepSeek最後指出，兩者是互補關係，應共同推動AI向更實用化、人性化方向發展。未來，隨着技術融合（如DeepSeek的知識庫與Manus的執行鏈結合），可能出現更強大的下一代AI產品。

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