特朗普真金白銀力撐馬斯克　稱會買新Tesla　公司盤前彈逾3%

美國政府效率部主管（DOGE）﹑世界超級富豪之一的馬斯克，旗下電動車生產商Tesla（特斯拉）股價近期持續向下，於周一（10日）更下瀉15%。經過持續下挫，Tesla市值跌至7,145.5億美元，較高位跌幅逾50%。



作為美國總統特朗普好友﹑馬斯克肩負起縮減美國聯邦政府規模，及削減開支重任，可是其主導的DOGE進取的作風成為外界關注對象，加上其高調支持德國及英國右翼政黨的言行，惹來不少批評。Tesla於紐約曼克頓的門店，更遭到示威者闖入，有電動車遭到焚燬。

馬斯克對歐洲極右翼政黨的支持似乎也影響了Tesla在歐洲的銷量。歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，該品牌1月在歐洲的銷量較去年同期下降45%，而同期電動車市場整體銷量卻成長了37%以上。

馬斯克在社交平台X上對特朗普的支持表示感謝。（X平台截圖）

《路透》報道，馬斯克接受霍士電視訪問時承認，要領導DOGE﹑同時兼顧生意是「非常困難」。

2025年3月6日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮簽署行政命令時回應傳媒問題。（Reuters）

對於馬斯克飽受攻擊，特朗普於旗下社交媒體發出帖文，指出馬斯克不惜冒險也要幫助國家，工作亦非常出色，又表示會在周二（11日）買一輛新的Tesla汽車，以支持馬斯克。

受到特朗普加持後，Tesla股價在盤前上揚，最新報229.67美元，升3.39%。