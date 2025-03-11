Tesla股價單日暴跌15%　Elon Musk承認難以兼顧DOGE和事業

電動車製造商Tesla股價周一（3月10日）收盤暴跌15%至222.15美元，跌至去年10月以來的最低水平，Tesla市值在華爾街的大規模拋售中縮水1300億美元。路透社報道，Tesla老闆馬斯克（Elon Musk）受訪時承認，他在特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府中負責帶領政府效率部（DOGE），同時兼顧生意是「非常困難」。



特朗普去年11月5日勝選總統後，支持他的馬斯克旗下Tesla股價上漲近一倍。然而，周一的虧損已使得上漲走勢消失。投資者擔心，DOGE削減預算的工作會使馬斯克無心打理Tesla、太空探索科技公司SpaceX、社交平台X（舊稱Twitter）和人工智能xAI的生意。

Tesla電動車。（Getty Images）

馬斯克周一接受《霍士財經》（Fox Business）主持人庫德洛（Larry Kudlow）訪問時，嘆了一口大氣，承認要經營自家企業「非常困難」，但沒有解釋太多，只強調自己在DOGE的工作是嘗試令政府更有效率，減少浪費及欺詐，形容在這些工作至今都取得良好進展。

他亦表示，DOGE目前有超過100名成員，預計人數可以增至200，並指基本上已向所有政府部門採取行動。

最近，馬斯克在特朗普要求下大規模削減聯邦政府勞動力，包括美國國際開發署（USAID）的裁員活動，引起示威者聚集Tesla展銷店進行抗議。

消費者擔心馬斯克在DOGE的工作會讓他在Tesla等私人企業的業務受影響。（Reuters）

他對歐洲極右翼政黨的支持似乎也影響了Tesla在歐洲的銷量。歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，該品牌1月在歐洲的銷量較去年同期下降45%，而同期電動車市場整體銷量卻成長了37%以上。