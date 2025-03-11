Tesla單日暴瀉逾15%　華爾街投資者失望感加劇｜美股異動

電動車生產商Tesla（特斯拉）於周一（10日）股價暴跌逾15%，報222.15美元。據《CNBC》報道，華爾街愈來愈多投資者對特斯拉感到失望。



在特斯拉4月份的交付報告和第一季度業績公布之前，瑞銀和Redburn Atlantic重申了對特斯拉的賣出評級，因Model Y的交付預測低迷，且近期缺乏增長催化劑。瑞銀將特斯拉的目標價下調了24美元至225美元，而Redburn更為悲觀，目標價為160美元。

2025年3月1日，美國紐約市，人們在Tesla經銷店進行抗議。（Reuters）

分析師指若無新車今年銷售或停滯

Redburn分析師Adrian Yanoshik寫道：「我們預計，如果沒有即將推出的新車，今年的銷量將停滯不前。」「到目前為止，低迷的新車註冊數據可能標誌着持續的需求挑戰。與此同時，我們預計，由於庫存增加，現金流將受到3月份開始交付的新款Model Y車型的影響。美國可能對從墨西哥進口的商品徵收關稅，增加了成本負擔。」如果趨勢未能逆轉，該股在美國選舉引發的大漲後可能會連續第八周下跌，為該公司15年來最長的（周度）連跌。