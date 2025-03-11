美股｜早段延續跌勢 道指跌逾500點
撰文：蕭通
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美股周二（3月11日）早段延續跌勢，市場持續憂慮關稅拖累美國經濟，道指暫跌逾500點。
截至本港晚上10時50分，道指報41,372點，跌539點或1.29%；納指最新報 17,327點，跌140點或0.81%；標普500指數報5,556點，跌58點或1.04%。
美JOLTs職缺增長多過預期 油價回升
數據方面。美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，1月份職位空缺774萬個，高於市場預期的760萬個，前值經修訂為750.8萬個。
油價回升。紐約原油期貨現時每桶報66.59美元，升0.56美元或0.85%；倫敦布蘭特期油每桶報69.88美元，升0.60美元或0.87%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,533.21美元、24小時內約跌0.38%。
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