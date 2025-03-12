美股｜道指收市跌478點　Tesla反彈近3.8%　阿里升近5%

美股周二（3月11日）先跌後回升，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對加拿大鋼鋁關稅翻倍後，道指曾跌最多736點，納指及標指均曾挫逾1%。至特朗普其後稱或降低關稅，以及烏克蘭稱同意停火30天後，三大指數跌幅收窄，道指仍跌478點。



圖為2024年10月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

道指收市報41,433.48點，跌478.23點或1.14%；納指收報17,436.10點，跌32.23點或0.18%；標普500指數收報5,572.07點，跌42.49點或0.76%。

中概股指數收漲2.83% 恒指夜期低水17點

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲2.83%。其中，阿里巴巴升4.89%，蔚來汽車漲17.04%。

恒指夜市期指收報23,765點，跌28點，較恒指收市23,782點，低水17點，成交26,212張。

2024年3月5日，Tesla 位於德國柏林郊外的生產廠房。（Reuters）

蘋果跌近3% Kohl's挫24%

重磅股漲跌互現。Tesla曾大幅反彈6.7%，至收市升3.79%。AI晶片巨頭Nvidia反彈1.66%、Amazon漲1.05%，Meta亦升1.29%。蘋果（Apple）股價則曾跌逾4%，至收市仍挫2.92%；Alphabet亦跌1.10%。

另外，雲端運算公司甲骨文（Oracle）跌3.10%，此前該公司季度營收未達預期。

百貨公司Kohl's預測，年度同店銷售額跌幅超過市場預期，股價跌24.07%。達美航空（Delta Air Lines）的業績預測，也加劇市場對經濟放緩的憂慮，令股價跌7.25%。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

美元指數下跌 現貨金漲1% 油價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周二（3月11日）在匯市尾市報103.29 ， 跌幅0.66 %；日內曾低見103.22。 其中，美元兌日圓於匯市尾市報147.76 ，升0.33%。

國際油價上揚。紐約原油期貨每桶收報 66.25美元，升0.2美元或 0.33%。倫敦布蘭特期油收報69.56美元，升0.28 美元或0.40%

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報2,919.54美元，升1.05%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報83,113.56美元、24小時內升逾5%。