國泰去年純利按年升1%　收入增一成　派中期息49仙

國泰航空（0293）公佈2024年全年純利，期內純利按年升1%至98.88億元，收益按年上升10.5%至1,043.71億元。派第二次中期股息每股普通股0.49元。



客運業務方面，國泰指出截至去年底，旗下國泰航空客運運載率為83.2%，按年跌2.5個百分點，乘客收益率跌11.3%至0.673元。香港快運於年內運載率為83.4%，按年跌2.6個百分點，乘客收益率為0.522元，跌22.8%。

貨運業務方面，運載率為59.9%，按年跌2.1個百分點，貨物收益率按年升2.9%至2.82元。

集團表示，下半年向來表現較上半年強勁，在貨運需求上升、客運量增加、燃油價格下降及成本效益較去年提高帶動下，下半年財務業績穩固。另一方面，隨着航班供應量增加以滿足整體市場需求，乘客收益率一如預期轉趨正常，部分抵銷了上述利好因素。

集團旗下航空公司及附屬公司於2024年全年錄得應佔溢利88.49億元（2023年：92.25億元）。來自聯屬公司的業績（大部分為延遲三個月確認）錄得全年溢利港幣2.88億元（2023年：虧損15.62億元）。

2024年的應佔溢利包括一項非經常性非現金收入5.78億元，此收入是由於國航於2024年2月完成發行 H 股股份及於2024年12月完成發行 A 股股份後集團所持國航權益因而被攤薄，以及國貨航於2024年12月在深圳證券交易所上市後集團所持國貨航權益因而被攤薄。