國泰4.28起開辦新疆烏魯木齊航線　每周4對航班　以空巴A330執飛

國泰航空宣布，4月28日起開辦來往香港與新疆烏魯木齊直航航線，每周提供4對航班，連同新航點，國泰集團在內地客運航點總數將增至20個。國泰指新航線會以空中巴士A330-300營運，設商務及經濟客艙，預料逢星期一、四、六及日運作。



另外國泰指本月會開辦來往印度海得拉巴航線、4月開美國達拉斯、6月開意大利羅馬及德國慕尼黑航線；比於8月增設比利時布魯塞爾航線。



國泰航空宣布，4月28日起開辦來往香港與新疆烏魯木齊直航航線。（資料圖片/廖雁雄攝）

內地航點總數增至20個

國泰宣布，將演4月28日起開辦每周四對往來香港與烏魯木齊的直航航班，以空中巴士A330-300營運，設商務及經濟客艙，預料逢星期一、四、六及日運作。連同烏魯木齊航線，國泰集團在內地的客運航點總數將增至20個。

國泰指，連同旗下廉航香港快運，兩間航空公司今夏每周合共營運超過290對往來香港與內地的航班，當中包括北京及上海兩大機場、成都、重慶、福州、廣州、海口、杭州、南京、寧波、青島、三亞、烏魯木齊、温州、武漢、西安、廈門和鄭州。

除烏魯木齊外，國泰3月會開辦往來海得拉巴的直航航班；4 月開通達拉斯航線；6月則會有羅馬和慕尼黑航線啟航；並將在 8 月增設布魯塞爾航線。

國泰航空宣布，4月28日起開辦來往香港與新疆烏魯木齊直航航線。（資料圖片/廖雁雄攝）

香港快運則繼日本仙台航線在1月啟航後，4月亦會開辦越南芽莊、日本石垣和小松的直航航線，而6月則會開通宮古(下地島)航線，預料兩航空公司航點會在今年內突破100大關。