國泰航空招聘體驗日　料年底前增四千員工　上海、倫敦辦招聘活動

國泰集團舉辦招聘體驗日，招聘職位包括機師、見習機師、機艙服務員、客戶服務主任，及貴賓室職員等，預計員工總數於年底前增加約4,000人。國泰指，相信持續招募人才的計劃可支援集團航務及其他運作，推動其成為全球最傑出服務品牌之一，並將一連三個周末分別在香港、上海及倫敦舉辦招聘活動。



國泰航空集團舉辦招聘體驗日，招聘職位包括機師、見習機師、機艙服務員、客戶服務主任，及貴賓室職員等，預計員工總數於年底前增加約4,000人。（國泰集團提供）

國泰表示，已經完成歷時兩年的重建，包括國泰航空及香港快運的航班數量已於今年1月達成疫情前100%。國泰稱會積極拓展，今年內將連繫顧客至全球100個目的地，並加密航班，為顧客提供更多選擇。

國泰稱，作為具競爭力僱主，與員工分享成果是核心文化一部份。集團爲員工提供具競爭力的薪酬福利，並創造業內領先的工作環境，以確保公司持續吸納和挽留人才，而且會定期進行內部問卷調查，了解同事對公司的意見。

國泰續指，員工享有的福利待遇包括完善的在職培訓及良好晉升階梯、員工及家屬可享用多家航空公司的折扣機票優惠、全面的醫療及保險保障、彈性退休計劃等。