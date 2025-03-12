國泰料長途票價趨正常化　有信心香港快運長遠可恢復盈利

國泰航空（0293）行政總裁林紹波在業績會上表示，運力持續增加，票價會趨正常化，短途航線票價於去年完全正常化，而長途航線票價今年亦會進一步下調，因此客運收益率下跌也是預期之內。



集團主席賀以禮表示，國泰航點也會繼續擴大，料今年可以增加至超過100個航點。另外，儘管目前環球地緣政治存在不確定性和衝突，國泰貨運業務具有韌性。

集團顧客及商務總裁劉凱詩補充，國泰在貨運業務中具靈活性，在印度、越南均有基地，當某個國家或地區的需求出現變化，國泰可以隨時轉移航班網絡至其他地區。

國泰主席賀以禮（圖中）表示，國泰航點也會繼續擴大，料今年可以增加至超過100個航點。（梁鵬威攝）

有信心香港快運長遠可恢復盈利

香港快運業務方面，林紹波指，香港快運現時面對的普惠發動機問題、短途航線市場收益率下降等均為短期因素。長遠而言，香港快運飛機使用率不斷改善，有信心日後能錄得盈利。

被問及俄烏戰爭倘若結束，國泰會如何變動航點。林紹波表示，國泰現時只有由美加東岸返港航班才會途徑俄羅斯上空。公司也會緊密觀察俄烏戰爭最新的發展，在情況許可的情況下，考慮往返香港及歐洲的航線可以途徑俄羅斯上空。

林紹波指，香港快運現時面對普惠發動機問題、短途航線市場收益率下降等情況，均為短期因素。（梁鵬威攝）

就上調飛機離境稅向政府反映意見

至於港府上調飛機乘客離境稅，劉凱詩表示，不僅對香港市民及訪港旅客有影響，同一時間也會影響由大灣區出行的旅客及國際長途旅客。國泰會繼續向港府反映意見，希望能維持香港整體競爭力。