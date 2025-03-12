國泰向員工派發多於10星期薪酬予員工　作酌情花紅及利潤分享

國泰航空（0293）主席賀以禮指出，公司已承諾逾千億元投資，以配合新落成的三跑道系帶來的機遇；又表示與同事分享成果向來是國泰的重要文化，以酌情花紅及利潤分享的形式，向同事發放總數多於10星期的合資格工資。



賀以禮表示﹕「我們對集團的未來感到振奮。國泰堅定不移地繼續鞏固香港國際航空樞紐地位，將致力增加客運和貨運運力,以及躍升顧客體驗。國泰集團的財務表現讓我們有充足的信心，承諾逾1,000億元投資，以配合新落成的三跑道系統所帶來的發展機遇。」

他又指出﹕「我們已經開始接收一百多架新一代的飛機，並推出世界領先的客艙，包括爾雅商務艙和全新特選經濟客艙、以至全新的旗艦機場貴賓室和創新的數碼服務。」

國泰航空集團舉辦招聘體驗日，招聘職位包括機師、見習機師、機艙服務員、客戶服務主任，及貴賓室職員等，預計員工總數於年底前增加約4,000人。（國泰航空集團提供）

今年內已公布新增11個目的地

他亦指出﹕「我們亦繼續擴展環球網絡，集團於 2025 年至今已公布新增 11 個目的地，並將陸續揭示更多新航點。在今年內，國泰航空與香港快運的網絡將超越 100 個客運航點。國泰集團以港為家，會繼續克盡己任提升香港國際航空樞紐的領導地位，聯通香港、內地和世界各地。我謹藉此機會，衷心感謝所有團隊同事、顧客、股東以至香港特區政府一直以來對國泰集團的寶貴支持。」