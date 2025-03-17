David Webb預告逝世後繼續開放資料庫　惟不再具備編輯功能

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb，正在與癌症做鬥爭，早前預告將關閉Webb-site。不過，他在Webb-site.com網站發布最新文章表示，去世後會將自己數十年積累的線上資料庫在Github上開放給公眾訪問。



曾預告將關閉Webb-site

David Webb早年開始患上前列腺癌後，目前其病情及副作用已令他生活困難，生命已屆以月計、而非年計的階段，故他在2月時，宣布自己只剩幾個月的生命並將關閉網站及其所有資料以來。不過，他在最新貼文中表示，其後收到了超過 100 份幫助他維護網站和資料庫的提議，但Webb-site.com仍將關閉。

David Webb表示，作為對公共利益的最後禮物，計劃將所有這些，連同他自行開發的收集數據軟件，留在GitHub上的公共存儲庫中，以便現在或將來感興趣的每個人都能繼續使用它。

Webb-site創辦人﹑資深投資者David Webb。﹙路透社﹚

編輯功能必須隨他一起消失

他強調，不會允許任何人繼續運營 Webb-site.com，因為不想讓它受到點擊誘餌、加密詐騙或更糟糕的污染或破壞，或者被用來提倡一些不贊同的東西，故此，編輯功能必須隨他一起消失。

David Webb自1998年起創建了自己的網站，並用它來追蹤從香港的公司文件，到法定和諮詢機構的一切資訊。自1991年巴克萊銀行將他調至香港以來，這位英國人一直居住在香港，他在香港動盪的中小型股市場中發現了獲勝的交易。