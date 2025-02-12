David Webb關資料庫 曾研交香港大學遭拒 校方：續維護學術自由
撰文：何瑞芬
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資深投資者兼獨立股評人David Webb今日（12日）在其創立的資料庫網站Webb-site宣布，因患上前列腺癌症，生命只能以月計而非年計，宣布關閉網站，又提到2020年曾研將資料庫轉交香港大學接手，雖獲相關學系贊成，但其後在國安法環境下，遭到大學管理層否決。
港大回覆查詢未有正面回應，僅指會繼續維護學術自由以及思想和言論自由，並稱可參考校方學術自由政策。
2020年曾研究將資料網站移交港大建立「Webb公共透明中心」
David Webb今日在Webb-site發文，指2020年6月公開患上前列腺癌並於一直接受治療，但治療帶來的副作用及病痛令他難再有精神，剩下的生命亦只能以月計算而非年計，最大心願是能在8月過60歲生日，故希望在病情惡化前完成手上工作，不希望家人承擔其工作，故宣布關閉網站。
David Webb在文章提到，2020年曾研究將資料網站移交香港大學，並建立「Webb Centre for Public Transparency（Webb公共透明中心）」，以此為基礎建立一個更大數據庫，中心將不涉政治元素，只提供公共數據等，並聯同其他捐贈者為貢獻中心。
指學系負責人贊成 惟大學管理層否決
不過，David Webb指接洽的港大學系負責人雖然表示贊成，但在國安法環境下，該方案最終被更高級的大學管理層否決，故此未能延續網站。
港大回覆時未正面回應，僅指會繼續維護學術自由以及思想和言論自由，並稱可參考校方學術自由政策。根據其政策，學術自由指學術機構、架構和個人學習、教學、研究及出版的自由，不受任何權威或標準干預，並循理性方式建立真理等。
Webb-site網站紀錄多項資料，包括香港上市公司董事、每日航班升降量、每日出入境數字、移民數據，亦曾追蹤疫苗接種率等數字。該網站更曾揭發「謎網股」，即港股互相持股形成的網絡，造成股災。
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