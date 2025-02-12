David Webb宣布因健康問題　Webb-site即將有序關閉

資深投資者兼獨立股評人David Webb於其本人創立的資料庫網頁Webb-Site宣布，由於其個人健康問題Webb-Site即將關閉。



他於Webb-site網頁上指出，在2020年6月公開患上前列腺癌並於過去5年，一直接受治療。可是經歷4線治療，以及在海外接受實驗療法後，治療帶來的副作用及病徵讓他難再有精神，剩下的生命亦只能以月計算。在8月便60歲的他，希望可以慶祝另一個生辰，所以在他衰竭前，計劃關閉網站，不希望將這個責任由家人承擔。

他又指出在倒數生命過程中，唯一好處是可以按個人意願結束事情。

David Webb創立Webb-Site資料庫，不少記者及監管機構人士均有使用。（資料圖片）

稱過去22年投放逾千萬元

他指出Webb-site發展經件兼擁有巨量資料，當中有相當部份是透過自動方式獲取。在人工智能時代的黎明時刻，部份數據仍需透過人力作判斷，如有關同名卻並無身份證號碼披露時，要小心核實獲委任為上市公司董事人士身份。因為在過去22年，便由其助手去處理無法經由自動處理的部份。

David Webb又表示從2003年起建立及營運資料庫後，累計投放1,000萬元，尚未計及可觀的「機會成本」，又表示從記者及監管機構得悉，對有關人士而言資料庫是相當實。

他又指出自罹患癌症以來，亦有做不少事，包括追查有關市民注射疫苗比率﹑移民數據及航班資料等。同時建立自1998年4月至2024年3月的政府財政。當然他在香港對外通關後，多次與家人外遊。

David Webb指出，曾追查包括有關市民注射疫苗比率﹑移民數據及航班資料等。（資料圖片）

曾考慮將資料庫移至港大

他表示2020年便考慮將Webb-site資料庫轉移至香港大學。大學內有員工建立更龐大的資料庫，相關數據來自於亞洲區內，涉及社會﹑經濟﹑衛生及法律等層面的博士研究資料。他又指出與另一捐款人支持有關中心運作，校內不同學科均受益。

David Webb又表示在2024年推動試驗計劃，希望收集從2005年起香港上市公司董事收取的酬勞，有關工作由義工進行，可是亦明白到難以透過全人手方式來收集更多數。同時亦需要人手以維持伺服器﹑軟件運作及解決疑難。

David Webb於Webb-site內宣布，因個人健康問題網百即將關閉。（Webb-site擷圖）

義工將續收集上市公司董事於2024年薪酬

他表示Webb-site將會逐步停止，其中以人手收集上市董事的資料工作會在今年3月底止停止。有關上市公司董事薪酬的資料，會更新至2024年12月，同時已要求義工集中核實從2005年至2024年的資料，之後再讓人下載。至於透過自動方式的數據，如中央結算（CCASS）分析系統等，會在他逝世後延續至位於紐約州的伺服器今年10月底到期時。不過個人資料或會在較早時間停止營運。當伺服器關閉，Webb-site便會消失，不過大部份文章仍可以在網上找到，希望可以保留得更長久。