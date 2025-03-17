李兆基逝世｜公開致富四招　親解「願少99%家財換30年青春」緣由

人稱「四叔」的恒地（0012）創辦人李兆基於今日﹙17日﹚黃昏逝世，終年97歲。其作為香港第二有錢人，據《福布斯》公布2025年度富豪榜「四叔」身家升至292億美元（約2,277億港元），自然有不少致富之道。2019年，「四叔」退任恒基﹙0012﹚主席兼總經理一職，小股東於股東會上會收到寫有「財源廣進」這祝福字句的真皮銀包，標明李兆基贈。

「四叔」祝福股東「財源廣進」，他過去亦慷慨分享自己「致富四招」。

致富四招 找到第一桶金

「四叔」致富之道，自然他自己最清楚。2008年，四叔在上海復旦大學名譽博士致辭時，向學生分享4個致富之道︰一是 「刻苦耐勞，勤奮努力才可成功」；二是「不要太早有家庭負擔，待事業有成才考慮成家立室」；三是「先找到第一桶金，以錢搵錢，才容易致富，才容易發達」；四是「男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎」。

四叔在2011年曾就這4個致富之道再作講解。其中，所謂「找到第一桶金，以錢搵錢」，是因為用勞力打工賺錢，難以致富，但若能以錢賺錢，則威力無邊，「一博二，二博四，四博八，有靈機、有頭腦，就很容易成功。」

香港人「爭崩頭」望做公務員，四叔則認為做公務員較難成功致富，或者是因為連居住的地方都欠奉，令香港人不敢奢望有更高成就。（資料圖片）

直言公務員及工人難發達

作為商界傳，四叔又指，職業大致分為「士」、「農」、「工」、 「商」。「士」即是做公務員，「農」就是做農民耕種，「工」就是工廠工人，如果入士、農、工，較難成功致富，入商界，就有較多機會。

他說，這數十年金融、地產業前景比較好，選擇從事甚麼行業要想清楚。

賺錢要成功 使錢要成功

懂賺錢，如何用更是技巧。2013年，四叔亦談過聚散之道，他指「聚財」和「散財」一樣重要，春秋時代有個叫陶朱公的人很有智慧，深明散財之道，三次賺得大錢，三次散給農民，後人尊稱他為「商人的始尊始祖」，因此希望學習他的「有聚有散」，就不枉此生，即「賺錢要成功，使錢亦要成功」。

四叔曾講過，自己雖然賺得多，但其實1%的財富都用不到，身上沒有手錶，戒指也沒有，惟恒指大起大跌、環球經濟危機都令他難以安定，時刻關注股價上落，患得患失，覺得好笨，認為與成為「金錢奴隸」無異，不過後來發覺要離開這些煩惱，只要多做慈善公益，就會心安理得。

李兆基曾講過要學習聚散之道，指「聚財」和「散財」一樣重要，又講過股價上落曾令他患得患失，覺得好笨，後來領悟到只要多做慈善公益，就會心安理得。（圖片取自李兆基網站）

願以99%身家換30年青春

窮一生建立的千億王國，人的時間卻是有限。四叔不諱言，寧可將之換回青春。從他的口述的自傳得知，曾有人問他若「以一半身家換取年輕30年」會否願意，當時四叔指：「別說少一半身家，少百分之99家財而換回30年青春，我也願意。我有信心30年時光可以再創不知多少輝煌，可能比我現在那百分之99家財還要多呢！」