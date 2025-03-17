李兆基逝世｜曾與李嘉誠合作　嘉兆臺證友誼　為美麗華股權拗手瓜

人稱四叔的李兆基，其個人事業生涯由黃金事業起步，再投身地產開發，透過地產開發業務讓他晉身為香港巨富。四叔的地產事業路上，與不少本港發展商均有合作，其中一位正是香港首富﹑人稱誠哥的李嘉誠。



長和系創辦人李嘉誠，曾多次與四叔在商場合作。（資料圖片）

四叔與誠哥可謂惺惺相識，兩人均是從1970年代冒起的華資商人代表，於1980年代於香港及海外多次合作。其中沙田第一城，更可以說是香港華資地產商合作發展項目的代表作。四叔﹑誠哥及新世界（0017）鄭裕彤，以及四叔有份創辦的新地（0016）合作發展沙田第一城項目。

至於在1990年代初合作發展﹑位於半山的項目「嘉兆臺」，樓盤名更是各取自兩人姓名中間一字組成，反映出「雙李」友誼。

位於半山的住宅項目嘉兆臺，是四叔與誠哥合作参項目之一。（資料圖片）

「雙李」不單止在香港合作發展地產項目，亦有一同發展海外地產項目。四叔﹑誠哥及彤叔三人，聯合其他華資富豪，於1984年合作發展新加坡新達城項目。1990年四叔﹑誠哥及彤叔再次攜手合作進軍加拿大，開發位於溫哥華的萬博豪園項目。

四叔與誠哥之間的合作不限於地產事業，兩人亦曾合作狙擊英資怡和旗下置地，收集到的置地股份佔比達到8%，最終促使怡和以高價購回有關股份。

美麗華股權於1993年易手後，雙李再未見有合作及展項目。（資料圖片/任葆穎攝）

為美麗華股權拗手瓜

不過自1993年的美麗華（0071）股權易手後，「雙李」未見有合作。四叔向美麗華創辦人楊志雲夫人保證，不會將公司「拆骨」，並讓楊家長子楊秉正繼續主理公司，最終取得美麗華逾3成股權。雖然誠哥聯同中信泰富提高收購價，亦未能取得美麗華逾5成股權。

32年後的今日，恒地已成為美麗華控股股東，持股逾5成。四叔早年曾向本地傳媒笑稱「煤氣好順利，最着數；美麗華冇錢賺，買時二十蚊一股，依家十蚊，呢隻眼光麻麻！」