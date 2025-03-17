李兆基逝世｜記者會屢爆金句　愛分享股經　做足功課兼拎貓紙提場

恒基系創辦人﹑人稱四叔的李兆基，今日（17日）離世，積閨享壽97歲。小記入行以來，有幸多次在記者會上採訪四叔，從中聽過不少金石良言，獲益非淺。



「四叔」恒基地產創辦人李兆基（中）育有兩子三女，李家傑（左）及李家誠（右）分別接掌恒基商業王國。（恒基提供圖片)

貨疏市爽論

每次遇上四叔，基本上一定有料返，因為四叔不時會爆金句，兼且他一定不會令在場等候的記者空手而回，每次花不少時間回應記者不同提問，甚至全程站立亦無異議。作為香港主要地產發展商，四叔對樓市自有一套看法。他曾表示樓市「貨疏市爽，貨多市不爽」，即樓宇供應多寡對物業交投，以致樓價走勢帶來影響。當然影響樓價因素甚多，諸如息率走勢﹑經濟前景及政府對樓市政策等。但四叔的「貨疏市爽論」讓人於極短時間拳握到市場供求，對樓市走勢影響，簡單易明。

每次翻開恒地業績報告或年報，自然會看到公司有多少土地儲備，據去年6月底的數據，恒地擁有逾4,000萬呎新界農地，是香港擁有最多農地的發展商。不過恒地在收購舊樓重建上亦相當成功，小記亦會留意公司在此方面發展。四叔多次於與記者交流時，亦有談及舊樓重建問題，反映出四叔相當關注香港樓宇殘舊及重建情況，以及居民居住環境問題。

「四叔」恒基地產創辦人李兆基3月17日安詳與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

曾被稱為亞洲股神

以往在記者會上，四叔亦大談「股經」。畢竟四叔曾被稱為「亞洲股神」。四叔特別鍾情中資股，包括中石油（0857）﹑國壽（2628），以及內房碧桂園（2007）均有掃入。每次在記者會上談論股票前，四叔總會先做足功課，手上拿著寫有股票名字的紙張，方便與記者交流。甚至有個別行家在記者會後，獲四叔親自講授投資心得。

由於四叔每次記者會均準備充足，對旗下公司業務有充份理解，所以記者會有時長達逾個小時。記得有次四叔出席煤氣（0003）股東會後，回答了不少行家提問後，當時時間已接近下午1時左右，四叔便向大家表示到了午餐時間，大家自然識趣。

曾希望食埋舖糊才退休

小記入行時，四叔已年屆70年多歲，有關退休及家族財產分配安排，不時成為行家提問。在2012年6月，四叔又再度提及未來公司業務分工安排，指出內地業務由長子李家傑負責，幼子李家誠則由負責香港業務。同時又指出希望退休前可以「食埋舖糊先」。數年後四叔再次被行家問及退休問題時，他便「笑笑口」回應﹕「都退退地」。

「四叔」恒基地產創辦人李兆基是愛國愛港的商人。(恒基提供圖片）

以上是小記過往出席四叔在場的記者會上部份點滴，但印象最深還是四叔提及做人要「識得聚財，都要識得散財」。每個人可以擁有多少財富，自然是本事，可是擁有財富後如何善用，才真正反映出個人眼光與識見。當每次細味這句話，仿似有更多得著。多謝四叔教我散財之道。