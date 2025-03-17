李兆基去世｜李嘉誠、四叔兩大富豪分家產顯睿智　兄弟唔使爭餐懵

本地富豪恒基創辦人李兆基去世。香港市民對富豪分身家的消息相當關注，既滿足「八掛」心態，兼且富豪家族通常在香港擁有不少上市公司，有關消息對公司股價或帶來影響。為顧及個人財產及滿足個人「八掛」心態下，相關新聞及消息自然獲得普羅大眾注視。



旗艦上市公司交長子、次子獲數百億元資金

市場不時關注富豪分身家及安排接班人的消息。例如長實（0001）及和黃（0013）於2012年舉行股東大會後，時任為兩間公司主席的「超人」李嘉誠，被記者問及財產分配及接班人安排。當日超人指出會將上市公司交予長子李澤鉅，並且準備數以百億元資金予次子李澤楷，讓對方發展自己鍾愛的生意。

誠哥笑言「生意唔啦更，打交都唔關我事」

當時超人指「大家嘅生意都唔啦更，之後係佢哋兩兄弟嘅事，打交都唔關我事」。當日有記者向李澤鉅問及是否滿意父親在財產上安排時，李澤鉅面帶笑容﹕「爸爸嘅安排我哋永遠都OK」，超人再補充指出李澤楷「都好開心」，強調這樣的分配財產方法，讓兩名兒子在事業上﹑財產上均無利益衝突。

四叔長子、次子各掌管內地、香港

至於人稱「四叔」的恒地（0012）前主席李兆基，在財產分配上亦相當有智慧。四叔同樣在公司於2012年股東會後的記者會，談論未來接班人安排，指出長子李家傑接掌內地業務，香港業務內二子李家誠負責。當日四叔更以打麻雀為例，指出自己再食多一舖「尾胡」便退休。

兩位姓李的超級富豪先後於2018年及2019年從公司退下來，長和系及恒基系業務表現仍然相當穩定，相信超人及四叔對當日的安排相當滿意。

本地富豪家族分身家爭議難免

除了超人及四叔外，過去十年多尚有不少超級富豪分身家的消息，包括已故賭王何鴻燊，及已故的全國政協副主席霍英東。不過兩大家族的成員曾因財產分配問題發生爭議，難免令人婉惜。

談及富豪分身家，自然也要說人稱大劉的華置（0127）前主席劉鑾雄，近年於記者會上，談及其個人財產分配有關。大劉在記者會上已清楚指出，其個人財產早已分配，又指出其妻子﹑人稱甘比的華置行政總裁陳凱韻，以及兩人所生的兒女均會執行其個人意見云云。大劉如此明確指出財產如何分配，確實是高明一著。

大劉按「能者居之」物色接班人

身家分配是一件事，個人商業王國的繼承權是另一個議題。當日大劉明言接班人並非一定是長子，會按「能者居之」的方式物色接班人。他又提及電視劇《武則天》中，武則天如何安排繼承人的情節。看來自言平日愛看電影及電視劇的大劉，從有關作品取得不少靈感。

↓劉鑾雄早前突擊開記招、提到接班人及身家分配事宜↓

「四叔」恒基地產創辦人李兆基3月17日安詳與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

「四叔」恒基地產創辦人李兆基（右）獲時任特首曾蔭權（左）頒發大紫荊勳章。(恒基提供圖片）

「四叔」恒基地產創辦人李兆基對各間大學捐款不遺餘力。(恒基提供圖片）

「四叔」恒基地產創辦人李兆基是愛國愛港的商人。(恒基提供圖片）