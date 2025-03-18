美股｜道指收市漲353點　Tesla跌4.79%　中概股指數升4%

美國2月零售銷售按月反彈0.2%，但增幅低於市場預期。另美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）討論俄烏戰事影響，美股周一（3月17日）造好 ，道指至收市升353點，納指升0.31%。其中，Tesla最多曾跌逾6.8%，至收市仍跌4.79%。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

百度飆9% 阿里巴巴漲逾4.5% 恒指夜期高水547點

道指收市報41,841.63點，升353.44點或0.85%；納指收報17,808.66點，升54.58點或0.31%；標普500指數收報5,675.12點，升36.18點或0.64%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升4.03%，創2022年2月以來新高。其中，百度升9.01%、阿里巴巴漲4.62%、京東升4.75%。

恒指夜市期指收報24,693點，升507點，較恒指收市24,145點，高水547點，成交21,232張。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

Nvidia跌1.76% Intel升近7%

重磅股漲跌不一。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌1.76%。Amazon跌1.12%、Alphabet跌0.73%。蘋果（Apple）股價則升0.24%。另外，Intel飆6.82%。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

美元指數下跌 現貨金價及油價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周一（3月17日）在匯市尾市報103.36 ， 跌0.34%。 其中，美元兌日圓於匯市尾市報149.21 ，升0.40%。

美國對也門胡塞武裝（Houthis）的打擊或影響中東局勢，國際油價上揚。紐約原油期貨每桶收報67.58美元，升0.40美元或0.60%。倫敦布蘭特期油收報71.07美元，升0.49美元或0.69%

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報2,999.85美元，升0.52%；日內最高曾報3,001.23美元。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報84,568.74美元、24小時內升1.75%。