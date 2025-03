美股「脆斷式」的波動仍會反覆出現

出於日益增強的對美國經濟陷入衰退的擔心,美國股市再次經歷了「黑色星期一」的震盪。實際上,在此之前的3月7日,美股三大指數就已經集體收跌。3月10日,這一勢頭進一步加劇,截至收盤,納指下跌4%,創2022年9月以來最大單日跌幅,而且已經從去年12月16日創下的歷史高點下跌接近14%;道指收跌近2.1%,抹平去年11月美國大選以來的全部漲幅;標普500指數下跌2.7%,並已經從2月19日創下的歷史新高下跌8.7%。3月11日,美股仍然持續下跌,但跌幅已大幅收窄,表明市場情緒已經得到舒緩,但信心並沒有恢復。

引發美股大跌的導火索還在於特朗普。美國總統特朗普3月9日拒絕排除加徵關稅等經濟政策引發美國經濟衰退的可能,加劇了市場對美國經濟前景的擔憂。特朗普當天接受美國霍士新聞頻道採訪,當被問及是否預期美國今年會出現經濟衰退時,特朗普稱他「不願預測這樣的事情」。

他表示,「現在是一個過渡期,因為我們正在做的事情非常重大。我們正在把財富帶回美國,這是一件大事。」特朗普的談話在市場看來,實際上相當於承認了其經濟政策可能帶來衰退,並將承受這一結果。實際上,在此之前,對美國經濟衰退風險的擔憂已經開始蔓延,標普500指數在此前一周已下跌3.1%,同時,商界領袖因關稅政策的不確定性感到不安。特朗普的談話引起恐慌,讓本來就擔心美國衰退風險的投資者加快拋售。

實際上,美國2024年第四季度GDP增速顯著放緩,從前一季度的3.1%回落至2.3%。美國亞特蘭大聯儲銀行3月6日發布的最新預測顯示,美國今年一季度GDP預計將收縮2.4%。當然,特朗普將目前美國經濟的疲態歸因於「拜登經濟學」,此前財政部長貝森特曾談到,儘管美國國內生產總值(GDP)增長良好且失業率較低,但利率波動、粘性通脹以及就業增長對公共部門的依賴阻礙了美國經濟的發展。安邦智庫的資深研究學者同樣指出這一點,其認為美國經濟的表現與上屆政府有關,現在只要強調「恢復」,那就必然會出現緊縮和調整。

雖然導火索不同,但與去年8月份的市場動盪的演變情況類似,目前美股的波動迅速蔓延到全球市場。隔夜日本股市3月11日開盤大跌,跌幅一度超過千點,創出年內最大跌幅,截至收盤,日經225指數跌0.64%,東證指數跌1.11%。3月11日,泛歐STOXX600指數下跌1.7%,連續第四個交易日收低,這是去年12月以來的最長一輪連跌。當日,德國DAX指數收跌1.29%,英國富時100指數收挫1.21%,法國CAC-40指數收低1.31%。不過,從3月12日的情況來看,市場正在恢復穩定。這種突變的情況其實和去年類似,日本央行的意外加息誘發了包括美國在內的全球股災,也間接促使美聯儲提前開啟降息步伐。從根源上來看,其實都是對於美國經濟「硬着陸」的擔心。就此而言,在美國經濟遭受各種衝擊的情況下,這種「脆斷」式的波動,如安邦智庫的資深學者所言,還是會不斷出現。

需要指出的是,對於這一輪美股波動,很多分析都指向特朗普反覆無常的關稅政策,認為其導致不確定性增強,推動投資者採取保守的避險措施。

安邦智庫的資深學者也指出,特朗普政府實施激進而反覆的關稅政策加劇了市場預期的變化過程,導致市場對美國經濟衰退的擔憂加劇。實際上,特朗普在談到經濟「過渡期」的同時,與加拿大有關的貿易戰在加劇。在加拿大方面放棄對美供電加收25%費用後,美國政府一夜之間也收回了前一日提出的對加拿大能源產品額外加徵50%關稅的決定。這種「朝令夕改」的做法,使投資者無所適從,進一步增加了對政策不確定性的預期。包括摩根大通和高盛等一些金融機構都預測,由於特朗普的關稅政策,美國在未來一年的經濟衰退可能性增加。

當然,從目前的情況來看,美國經濟的結構性問題雖然在日益深化,但整體經濟形勢仍然具有韌性。目前所表現出來的更多是混亂,而非真正的衰退或者蕭條。無論是就業還是通脹水平,仍然反映出當前的消費需求並沒有出現大幅萎縮的情況。這也是資本市場波動很快得以平息的原因。美國總統特朗普在3月11日也改口稱他預計美國不會陷入衰退。他說道:「我一點也看不出來。我認為這個國家將會繁榮起來。」特朗普還補充說,「市場會上漲,也會下跌。但是你知道嗎,我們必須重建我們的國家。」

如同安邦智庫的研究人員此前談到的,雖然特朗普的政策看起來並不靠譜,但其孜孜以求的推動製造業回歸,其實意圖還是希望解決美國經濟的這些結構性矛盾,並準備承擔經濟趨於放緩的適當代價。就此來看,特朗普不斷揮舞的「關稅之劍」,其真正的用意不僅是解決貿易失衡的問題,重點仍是在於美國經濟的繁榮,從而讓「美國再次偉大」。不過其政策的反覆,意味着其關稅政策和經濟政策其實並不成熟和完備,並受到多方面的制約。

