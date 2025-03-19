美股｜道指低收260點 納指挫1.71% Tesla再跌5.34%
撰文：蕭通
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市場關注俄烏局勢及美國關稅措施影響，同時靜候美國聯儲局議息結果，美股周二（3月18日）下跌，道指最多曾跌426點，至收市跌260點；納指挫1.71%。
其中，Tesla最多曾挫6.6%，至收市仍跌5.34%，每股收報225.31美元。此前券商RBC下調Tesla股票目標價，從320美元大幅下調至120美元。該公司股價今年已下跌近45%。
中概股指數收跌0.18% 恒指夜期低水25點
道指收市報41,581.31點，跌260.32點或0.62%；納指收報17,504.12點，跌304.55點或1.71%；標普500指數收報5,614.66點，跌60.46點或1.07%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.18%。其中，阿里巴巴跌3.27%。
恒指夜市期指收報24,716點，跌79點，較恒指收市24,740點，低水25點，成交22,063張。
Nvidia及Meta同跌逾3%
人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌3.43%，每股收報115.43美元，為跌幅最大道指成份股。該公司剛在年度軟體開發者大會上，披露其最新AI晶片Blackwell Ultra的細節。
Google母公司Alphabet跌2.20%，此前該公司表示將以約320億美元收購雲端安全初創公司Wiz，這是該公司史上最大宗交易。
多隻重磅股也下跌。Amazon跌1.49%、微軟跌1.33%、Facebook母公司Meta跌3.73%、蘋果股價跌0.61% 。
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