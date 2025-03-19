騰訊第四季經調整多賺30%　末期息增32%　今年至少回購800億港元

騰訊（0700）發佈去年第四季及全年業績，第四季經調整溢利錄得553.1億元（人民幣‧下同），按年增30%，勝於市場預期的532.8億元。公司權益持有人應佔盈利513.2億元，按年增90%。收入為1,724.5億元，較市場此前預測的1,687.4億元為高。



計及全年，全年收入增8%至6602.6億元。公司股價全日微挫0.2%，報540.0港元，全日成交額170.7億港元。

財報指，將派發末期股息每股4.50港元，增加年度股息32%至每股4.50港元（約等於410億港元），並計劃至少回購價值800億港元的股份。此前年度，公司回購金額為1,120億港元，回購步伐放緩。

第四季增值服務收入增14% 本土遊戲增長23%

就分部業績而言，公司增值服務第四季按年增14%至790億元，當中國際市場遊戲收入為160億元，增長15%；本土增長23%至332億元。

營銷服務收入增長17%至350億元，得益於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求。金融科技與企業服務收入增長3%至561億元。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

增加AI相關資本開支 相信回報持續

回顧業績，公司指受益於AI賦能的廣告平台升級、視頻號用戶參與度提升以及長青遊戲的增長，第四季取得雙位數的收入增長，並持續提升運營效率。

數月前，重組了AI團隊以聚焦於快速的產品創新及深度的模型研發、增加了AI相關的資本開支、並加大了我們對原生AI產品的研發和營銷力度。我們相信這些加大的投資，會通過提升廣告業務的效率及遊戲的生命週期而帶來持續的回報。