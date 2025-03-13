內媒︰騰訊向Nvidia購總值數十億人民幣H20晶片

內媒《財經》報道，騰訊（0700）向Nvidia（英偉達）採購數十億元人民幣H20晶片，加速推進大模型應用。報道引述一位阿里雲人士指，騰訊短期內採購大量H20晶片，主要是為了應對微信接入DeepSeek的需求。



報道引述一位接近騰訊人士指，DeepSeek爆紅前，騰訊內部並未明確大模型的發展定位，多個業務部門均有自己的大模型研發團隊，前期的重心是用AI技術賦能自身業務。DeepSeek的出現在一定程度上推進了騰訊的決策，即「規模化」可能性，目前方向是以應用角度切入。

從2月15日到3月1日的兩周時間，騰訊已陸續完成DeepSeek-R1接入 、新混元T1模型部署、微信搜索整合、圖片解析、多應用協調部署等。