美銀策略師指港股走勢與2015年相似　憂將出現大幅調整

《彭博》引述美銀證券策略師最新發表的報告，指出鑒於當前內地股市走勢與2015年盛衰周期的相似之處，股市可能很快就會面臨一次重大回調。



以Winnie Wu為首的策略師在周一的報告中寫道，恒生中國企業指數和MSCI中國指數從1月中旬的低點開始，都已上漲了至少30%，這和2015年的上漲速度相近，當時股市隨後大跌。恒生中國企業指數在2015年5月見頂後，到次年2月下跌了近50%，時至今日再沒有達到這個高點。

「當前周期與10年前在經濟再平衡周期和政策周期方面有很多基本相似之處。」他們寫道，「然而，估值驅動的漲勢可能會比較脆弱。」

DeepSeek面世帶動中資股估值重估

在今年席捲中國市場的一波看漲浪潮中，美國銀行的謹慎顯得尤為突出。DeepSeek的技術進步和中國政府實現經濟成長的決心，推動了曾經被全球基金忽視的中國股市的價值重估。美國例外論信仰的褪色也促使投資者擁抱中國股票。

相關策略師提到他們赴上海拜訪投資者，稱內地的多頭投資者越來越緊張，他們擔心就業、通縮和信貸需求不見改善，而地緣政治緊張局勢的影響卻被忽視。美國銀行表示，一些投資者還認為一些科技領域正在出現泡沫。