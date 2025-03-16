「東升西降」認同一半　學者股神梁劍平︰美股仍存機遇　薦三板塊

美國總統特朗普的關稅政策，令市場對美國經濟步入衰退憂慮重燃，美股近日更爆發小型股災，而港股則仍屬堅挺，恒指在23000點水平上企穩。對於這是否意味股市已步入「東升西降」時代，恒生大學商學院副院長兼有「學者股神」之稱的梁劍平教授就表示，「東升」就會認同，「西降」就未必，長遠來説，相信美股仍然存在機遇。



對於股市已步入「東升西降」時代，梁劍平表示，「東升」就會認同，「西降」就未必，長遠來説，相信美股仍然存在機遇。（資料圖片）

港股或已步入牛市 推薦國泰等航空股

梁劍平在接受《香港01》訪問時表示，特朗普上任推出包括關稅等政策，但相信不會一成不變，「特朗普不是蠢人，他是以生意的原則去營運這個國家（美國）」，只是市場需要多一點耐心。「這個世界有叢林的法則（Law of the Jungle），誰大誰惡就誰正確，特朗普知道國民承受的力度不少，但他再不收手的時候，那些人會吵，他的所屬黨派也都會勸他停手。而中國政府更不會聽從（特朗普），因為中國有自己的路要走。」

今年農曆新年過後，受到國產大模型DeepSeek帶動，港股有不錯表現，而剛完結的兩會更為市場帶來政策憧憬，那是否意味港股已步入牛市？梁劍平就回應稱，港股可能會因此而步入牛市，而此波升勢主要受科技板塊所帶動，但部分個股如優必選（9880）被「炒得太高，我都不敢買」。他反而較為推介航空股，包括國泰（0293）及中銀航空租賃（2588）。

兩會仍提出今年GDP增長目標5%左右，梁劍平就指出，內地政府有望推出更多支持經濟措施，相信今年GDP能夠導致增長目標。（資料圖片）

內地GDP今年5%增長目標 料將有政策支持達標

對於港股基本面方面，內地近期經濟數據反映增長放緩步伐持續，對外更需要應對美國關稅挑戰，但兩會仍提出今年GDP增長目標5%左右，不少分析認為難以達致。但梁劍平就指出，內地政府有望推出更多支持經濟措施，相信今年GDP能夠導致5%的增長目標，「相較美國自由經濟體，只會預測而不會為GDP訂立目標，中國則屬於計劃經濟，一個指令，下面的各省份自會自己做事。」

於此同時，他指出，中國內地也已建立很多完整及強健的產業鏈，包括船舶、車輛，以至於高科技的無人飛機及機械人等，擁有內部的產業及需求帶動，GDP無需單純依賴出口，經濟結構已有所改變。美國有內需，中國也有內需市場，只是後者需要多大力度的支持，就視乎中國政府的智慧了。

美股方面，梁劍平相信，長遠機遇仍存。板塊及個股方面，他會偏好科技、保險及高息股。「香港公立醫院有政府高額津貼，但美國醫療費用需要個人自己承擔，所有在美國你不買醫保，是進不了醫院」，故此會看好保險股。高息股方面，會推介卡特彼勒（Caterpillar）、3M及開利公司（Carrier）。