美國議息｜聯儲局維持利率不變　點陣圖料今年減息兩次　減慢縮表

美國聯儲局周三（3月19日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變，聯邦基金利率目標範圍維持在4.25厘至4.50厘。點陣圖顯示，今年內預計減息兩次，長期聯邦基金利率預期中值為3.0%，均與去年12月預期一致。但局方大幅下調2025年經濟增長預期，同時上調通脹預測。 此外，聯儲局將於4月1日開始，放緩資產負債表縮減步伐。



聯儲局自去年9月以來，曾經連續3次減息，累計下調幅度達到1厘。市場預期，聯儲局將放慢減息步伐。



聯儲局為遏制美國通脹率，持續維持高利率政策。（美聯社）

4名官員認為今年不應減息

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明指出，委員會關注其雙重使命的兩面風險，聲明不再稱風險「大致平衡」。對於今年應否減息，有4位官員認為不應降息，多於12月的1位；有4位官員認為應累計降息25個基點，即降息1次；有9位官員認為應累計降息50個基點，即降息2次。

4月1日起減慢縮表步伐

聲明又稱，理事沃勒（Christopher Waller）對本次利率決議持反對意見。他支持不改變政策利率，但更傾向於不改變縮表步伐。 聲明指出，委員會將繼續減少其持有的國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券。從4月開始，委員會將通過將國債的每月贖回上限從250億美元降至50億美元。委員會將維持機構債券和機構抵押貸款支持證券的每月贖回上限為350億美元。

大幅下調今年經長增長預期 調高通脹預測

對於2025年GDP，局方預期增長中值為1.7%，遠低於去年12月預期為2.1%；核心PCE通脹預期中值為2.8%，高於去年12月預期為2.5%。聲明指出，在考慮是否對聯邦基金利率目標區間進行進一步調整及其時機時，委員會將仔細評估最新數據、經濟前景的變化以及風險平衡。委員會堅定致力於支持最大就業，並將通脹率恢覆到2%的目標。

為控制美國40年來最嚴重的通貨膨脹，美聯儲於2022年3月開始連續加息，此輪加息周期共加息11次，累計加幅5.25厘，聯邦基金利率目標範圍由0至0.25厘加到5.25至5.5厘，創2001年1月以來最高。