股市動盪不如做定存？　滙豐及MOX推1個月定存息10厘優惠

美國總統特朗普的最新關稅政策，又再引發全球股市動盪，市場也預期其政策將為美國帶來通脹壓力，減慢聯儲局減息步伐。雖然港元拆息近期有所回落，1個月港元拆息連跌4日，跌0.07點子至3.87155厘，是2月以來最低，但仍無阻銀行推出或延長定存優惠吸客，當中以龍頭大行滙豐及數字銀行Mox，推出1個月高達10厘定存優惠。



Mox公佈，只需於3月31日前用邀請碼「MOXBONUS」開戶，並於開戶起計7天內開立7.5萬元的1個月港元定存，便可享優惠。（資料圖片）

Mox起存額為7.5萬元

滙豐交易薈網站顯示，只需要透過完成一項股票交易，即可享有額外10厘年利率的1個月港元定期存款優惠。定存金額上限與交易金額掛鉤，例如交易金額達100萬元，便可享有定存金額上限1萬元10厘息優惠，100至1000萬元定存上限便會加大至10萬元。

另外，Mox也公佈，只需於3月31日前用邀請碼「MOXBONUS」開戶，並於開戶起計7天內開立7.5萬元的1個月港元定存，便可享優惠。換言之，客戶存款1個月可享約637元利息。

PAObank延長1個月8厘息優惠

不過，Mox該優惠只適用於過去12個月內未曾持有任何Mox戶口之客戶，而上述10厘息率優惠，將分開兩個項目計算，分別為0.88%基本定存息率及581元現金獎賞。若定存金額超過7.5萬元，最高現金獎賞仍為581元，並將於6月30日或之前存入Mox戶口。

另一家數字銀行PAObank也延長定存優惠，在3月31日前，全新個人客戶做1個月港元定存，首8.8萬元存款可享8厘年利率，入場門欄僅為為100元，是次優惠已包含基本年利率，目前1個月存息為3厘，額外提供的5厘息以現金回贈方式存入帳戶。