美股｜道指收市升383點　納指漲1.41%　Tesla反彈4.68%

美國聯儲局周三（3月19日）公布議息結果，一如預期維持利率不變，但維持年內減息兩次預測。美股上揚，道指最多曾漲597點，至收市升383點；納指最多曾漲2.3%，至收市升1.41%。



圖為2025年3月19日，美國紐約證券交易所(NYSE)大廳，螢幕上正播放聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）議息會議後的記者會。（Reuters）

中概股指數收跌0.44% 恒指夜期低水52點

道指收市報41,964.63點，升383.32點或0.92%；納指收報17,750.79點，升246.67點或1.41%；標普500指數收報5,675.30點，升60.64 點或1.08%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.44%。其中，阿里巴巴升0.32%。

恒指夜市期指收報24,719點，跌15點，較恒指收市24,771點，低水52點，成交18,228張。

圖為2022年7月20日在英國法恩伯勒（Farnborough）舉行的法恩伯勒國際航空展（Farnborough International Airshow）中，鏡頭下波音737 MAX飛機的側面漆有波音公司的標誌。（Reuters）

波音飆近7% Nvidia蘋果Amazon漲逾1%

多隻重磅股造好。其中，電動車製造商Tesla在連日暴跌後，周三反彈4.68%。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升1.81% ，其行政總裁黃仁勳前一天表示，公司已做好準備應對AI產業的轉變。Amazon升1.41%、蘋果漲1.20%、微軟升1.12%、Alphabet漲2.00%。

波音股價漲6.93%，為升幅最大道指成份股。該公司稱對業務前景樂觀，關稅不會在短期內產生影響。

液化天然氣生產商Venture Global漲2.94%，此前有報道稱，特朗普政府將有條件批准該公司出口天然氣。