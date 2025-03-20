美國議息｜鮑威爾：關稅影響通脹料暫時性　毋須急於調整政策

美國聯儲局周三（3月19日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）隨後發表講話。針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅措施，鮑威爾坦言，聯儲局對通脹預測的修正「很大程度」與關稅有關，但料影響屬暫時性。他又指出，調查數據顯示，經濟不確定性和下行風險顯著上升，但認為經濟衰退的機率仍然相當低。



新政府政策變化變化為經濟增不確定性

鮑威爾表示，新政府正在實施四個不同領域的政策變化：貿易、移民、財政和法規監管。這些變化對經濟前景的影響，帶來「異常高漲」的不確定性。但面對不確定性，聯儲局當前的政策能夠良好應對，因此不需要急於調整，現階段會密切關注事態發展。

美國消費／零售／通脹：圖為2024年8月17日，美國田納西州納什維爾（Nashville）民眾在一元商店Family Dollar內購物。（Reuters）

消費者支出有所放緩 經濟衰退機率低

他又稱，雖然最近的數據顯示，消費者支出有所放緩，家庭的不確定性加劇，且一些短期通脹指標已出現上升趨勢，但實際影響仍有待觀察。他又表示，隨著關稅對通脹造成影響，下調通脹的進展可能會被推遲，但不認為長期會有太大上升。

鮑威爾強調，美國經濟強勁，勞動力市場狀況依然穩固。雖然經濟學家對美國出現經濟衰退的預測增加，但他認為機會仍然不高，他不認為需要擔心會重演上世紀70年代的情況。