美國議息｜金管局︰基本利率維持4.75厘　料港息續維持高企

美國聯儲局公布議息結果，維持聯邦基金利率4.25至4.5厘不變後，香港金管局亦維持基本利率4.75厘不變。



基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

美國聯邦儲備局（美聯儲）聯邦公開市場委員會經過一連兩天的會議後，在香港時間今天清晨公布維持聯邦基金利率目標區間於4.25至4.5厘。

金管局指出聯儲局維持息率不變的決定符合市場預期。今次會後發表的點陣圖（dot plot）顯示聯儲局有可能於今年內再減息共50基點。然而，觀乎近期各種經濟數據的變化以及市場預期的波動，未來的減息步伐仍有較大變數，取決於美國通脹和就業數據的走勢，以及美國政府財政和經濟貿易政策對經濟活動的影響。

港金融及貨幣市場運作維持暢順

香港方面，金融及貨幣市場運作維持暢順，市場流動性平穩，港元匯率穩定。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動等。

本港利率於可見的一段時間內仍可能會處於較高水平，而美國未來減息的幅度和步伐存在頗大的不確定性，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應繼續小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。