瑞銀料A股對H股存溢價情況或逆轉　看好A股

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，由於AH溢價接近歷史低點，在岸公募基金H股持有量處歷史高位，以及宏觀經濟出現一些改善跡象，認為AH溢價可能逆轉。儘管很難預測地緣政治將如何演變，但地緣政治恐慌指標顯示市場似乎僅反映非常有限的地緣政治風險。相對於H股，現時仍然更看好A股。



瑞銀認為以下因素驅使AH股溢價收窄，包括DeepSeek驅動股市上漲使H股受益更多，H股估值之前比A股低；內地整體經濟復甦仍然疲軟，政策預期較弱；在岸公募基金流入有限；迄今中美關係似乎比擔心的要好。

王宗豪認為，消費行業，尤其汽車、智能手機和白家電，可能受益於以舊換新補貼計劃的延續，休閒相關企業亦可從中受益，因會議更強調支援服務消費。對人工智能(AI)發展支援基調將續為數據中心和AI相關企業提供良好環境。

從行業表現角度看，王宗豪指，初期白酒、消費金融等順周期行業通常在AH溢價擴大前一個月跑贏。這次似乎也有相似之處，白酒和餐飲近期開始走強。

從長遠來看，由於港股南向資金持股比例增加，與外國主動型基金持股比例(按持股量計算為11.2%)相似，正常化的AH溢價可能低於過去水平。不過，由於A股流動性和股票成交量通常更高、A股缺乏做空機制，以及本地投資者自由進入市場存在一些障礙(如在岸投資者要投資港股需滿足最低賬戶餘額要求)，一定程度的AH溢價仍會永久存在。