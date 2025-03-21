富達料聯儲局今年或不減息　美股估值高企　止跌與否視乎企業盈利

美國聯儲局一如預期維持利率4.25厘至4.5厘不變，主席鮑威爾認為目前是觀望並等待前景明朗好時機，而當前實體經濟維持穩健。儘管面對特朗普政策不確定性，聯儲局並未顯著調整貨幣政策走向。由於目前通脹上行風險及經濟增長逐漸趨緩，富達認為今年聯儲局實施減息門檻稍高，甚至可能不會減息。



富達國際投資策略董事簡立恒指，美國新政府推出各種新政策，市場憂慮將影響美國經濟、通脹及減息步伐。關稅政策影響有待發展，但目前美國經濟仍穩健，零售、就業市場及創新科技仍領先全球。值得投資者留意是，美股市盈率仍高於其他市場，美股能否止跌回升，關鍵在於企業盈利增長能否符市場預期。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

關稅風險致人民幣走向波動

中港股市去年繼中國政府推出財金措施支持經濟，強烈政策轉向訊號帶動強勁反彈。最近人工智能為內地市場重新引入增長動力，兩會工作報告重點提振消費及推動樓市及物價穩定，政策保持靈活有彈性等。各種利好消息帶動中國股市造好及資金重返。然而，關稅風險影響下，人民幣走向可能會變得更波動，經濟政策可否有效抵消關稅帶來衝擊仍有待觀察。

RMB (Gettyimages)

簡立恒表示，亞洲區投資氣氛同樣受美國關稅政策影響，對等關稅及針對輸出晶片的不確定性，短期續困擾印度及台灣市場，投資者同時擔心南韓政局問題。

歐元區整體經濟表現仍較弱，很多國家財政有所限制，加上美國針對歐盟關稅等不明朗因素持續。然而，歐洲股市已反映大部分這些利淡因素，未來市場期待或有更利好消息，如俄烏戰事緩和，通脹壓力減少，央行持續減息等，這些因素都有可能支持歐洲股市。