美團王興：對AI要「進攻」非防守　Keeta等海外業務將獲更多資源

美團 （3690）放榜去年第四季及全年業績，第四季經調整純利按年增加125.1%，錄得98.5億元（人民幣，下同）；期內收入增20.1%，錄得884.9億元，勝於預期。



業績電話中，美團創始人王興表示，2024年是順應消費趨勢變化的一年，未來會繼續加大對AI、無人機、自動駕駛配送車的投入，在回答環節伊始，他直言要「大聲而清晰地」宣佈對於AI的策略，是「進攻（play offense）」而不是「防守（defense）」，並從三方面佈局。



對AI要主動出擊 內部大語言模型助提振效率

王興表示，對於AI主動出擊，是當下的唯一策略，因為AI會改變甚至顛覆許多行業，而美團作為連接線上科技，與線下零售的公司，應當發揮連接人的強項作用。他指出AI將從三方面發揮作用，其一，將其運用到日常工作場景，提升員工工作、運營、生產的效率；其二，對產品和服務進行升級；其三則為繼續訓練內部的大語言模型。

他舉例稱，目前內部的大語言模型用於客戶服務，可以提升20%的效率，同時客戶服務的滿意度也增長了7.5個百分點；春節時期，AI幫助美團對商家的運營等情況，進行信息收集，幫助減少了44%的工作量；此外AI也在幫助工程師編寫代碼，目前公司有27%的新代碼都是由AI生成的。

王興續指，2025年仍會進一步拓展對於AI關鍵基礎設施投資，當中GPU的供應和分配會是主要的關注點。他還指出，經過對其內部大語言模型的評價結果顯示，美團目前的大語言模型，已經可以和行業內最好的模型，水準幾乎持平。

，美團王興稱，對於AI的策略，是「進攻（play offense）」而不是「防守（defense）」

去年研發開支211億 續投資三大領域

翻查財報，美團2024年研發開支為211億元，按年保持穩定，佔收入百分比由2023年的 7.7%下降1.5個百分點至2024年的6.2%，主要是經營槓桿作用改善所致。單計第四季，研發開支54億元，佔收入百分比由2023年第四季度的7.4%下降至6.1%。

而除卻公司表示，未來會繼續加大對AI、無人機、自動駕駛配送車的投入。王興也稱，會關注此類領域的初創公司，希望關注新興公司的投資機會。

美團對於海外市場的資源分配，會高於2024年的水平。（資料圖片）

加大對海外市場資源分配 Keeta走在正確的軌道

美團另一大值得關注的問題，即出海計劃。財報指出，自去年10月在利雅得上線後，進一步將Keeta擴展至沙特阿拉伯的所有主要城市，用戶基數和訂單量迅速增長。王興指，Keeta走在正確的軌道，有非常好的增長勢頭，目前也在研究沙特以外的中東其他市場，不過就暫時未有成型的計劃透露。

他表示，在中東市場，儘管運營的成本較高，但平均的單價會高於中國市場，且可以通過高頻次的業務帶挈，因此對於海外市場的資源分配，會高於2024年的水平，但也會時刻關注投資回報等指標。

不過他也明言，海外市場仍聚焦於餐飲即時配送，搭建在地的配送網絡。但對於海外市場的拓展速度，就不會像內地一樣匆忙，不會過分激進。

美團指會通過回購回報股東，而非派息。（資料圖片）

以回購股票回饋股東 而非派息

談及股東回報層面，美團表示，會致力於通過股票回購的方式，給予股東持續的回報，但不會通過股息的方式回報。

而回購的步伐也會綜合考慮現金流狀況、離岸現金儲備等因素，另外例如美團還需償還15億美元的可轉債，許多即將到期的債務，也都會成為計入參考的因素。

就第四季分部業績而言，核心本地商業分部收入增長18.9%至656億元，經營溢利增長60.9%至129億元，經營利潤率提升至19.7%。新業務分部收入，則按年增長23.5%至229億元。該分部經營虧損，收窄55.0%至22億元。經營虧損率改善至9.5%。