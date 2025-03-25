滙豐杜嘉祺稱DeepSeek成觸發股市估值　料內地市場繼續開放

滙豐（0005）主席杜嘉祺指出，內地政府更著力推動經濟轉向消費主導，並經歷巨大的轉型。兩會亦定出今年經濟增長目標為5%，預料政府將推出措施以支持經濟增長。他指出民營企業促進法，改善內地營商環境。他又特別講及內地AI初創公司Deepseek出現，反映內地民企有實力可以挑戰西方科技創新，同時成為推動股市估值重估的催化劑。恒生指數在今年內已累升32%，科指更是跑贏大市。



杜嘉祺又認為內地經濟會進一步開放，而作為連繫中國﹑亞洲及世界的「超級聯繫人」，相信香港可以扮演重要角色，以及扮演國際金融中心的角色。預料至2027年﹑2028年，香港將成為全球最大資產管理中心。

杜嘉祺指出Deepseek成為推動股市估值重值的催化劑。（Reuters）

全球化經歷重大重新配置

他亦指出2024年全球進行多場大型選舉，有關選舉帶來持續影響，包括涉及國家利益，以及地緣政治變化，其中美國優先政策便是其中之一，德國亦計劃設立5,000億歐元基金，主要針對國防及基建。

他認為相關影響會在未來一段時間持續演變，美國或會向多個經濟體實施對等關稅，令經濟前景預測變得愈來愈難，但深信環球經濟增長動力的核心，將繼續是分散風險，未來貿易、投資和政治有更多新聯盟組成。

杜嘉祺認為香港作為超級聯繫人，日後繼續可以在聯通內地﹑亞洲及世界過程中扮演重要角色。（鄭文玥攝）

杜嘉祺認為，雖然經濟平衡改變，不過並不意味出現去全球化，相反全球化正在經歷重大的重新配置，他認為是機遇所在，特別是服務貿易尤其突出，服務業佔全球經濟的60%以上，但只有不到 10%的服務正在發生變化，但服貿正在改變增長正在持續超過商品貿易的增長。

各主要央行貨幣政策背馳

講及各大央行貨幣政策時，杜嘉祺指出一眾已發展國家的央行，採取不同的貨幣政策，如聯儲局在今年1月及3月議息會議均按兵不動，歐央行則在過去9個月，6度減息。