港股牛市可持續？　陳茂波：Certainly！兩大理由力挺　續撐聯匯

滙豐HSBC（0005）投資峰會中，面對港股本輪牛市，是否可持續的開場發問，財政司司長陳茂波斬釘截鐵回答「當然（certainly）」，力挺牛市行情持續。



陳茂波解釋稱，首先Deepseek點燃了市場熱情，全世界的關注再次轉向中國。其次，內地經濟環境雖然面臨挑戰，但仍「可圈可點」，尤其是外界最擔憂的地方政府債務，以及房地產市場問題，都正在妥善解決。



引進辦將撬動500億投資 港投投資項目逾百個

論及香港市場，陳茂波披露稱，《財政預算案》提出預留10億元，成立香港AI研發院，相信AI是不可逆轉的發展趨勢。目前政府引進辦，表現非常不錯，引入了約70間戰略企業，相信可以撬動400至500億投資，同時產生大約2萬個就業崗位。

此外，港投公司（HKIC）同樣為投資硬科技公司助力，陳茂波指，港投在創科領域，找尋到了非常好的賽道，至今已經投資了100個項目，每1元的投資，將拉動4元的長期資金跟投。

他表示，目前已經步入了AI+的階段，不止是AI本身，還可以配合製造業等其他各行各業的合作，在融資渠道上，亦可促進與其他主權基金等，長線基金配合。

陳茂波指，港投在創科領域，找尋到了非常好的賽道，至今已經投資了100個項目。（資料圖片）

讚港優勢獨特 生活方式多元更勝星洲

環球地緣關係中，談及香港的優勢，陳茂波首先提及，內地企業出海，香港是最天然的選擇和平台，「一國兩制」的背景，可幫助中資企業聯繫國際資產。

而問及與新加坡的比較，陳茂波強調，香港在資產管理、金融服務等領域都具備自身獨特的優勢，例如大灣區企業，就更願意選擇想香港。不過在選擇印度或者東盟等其他國家上，就會有不同的考量。

此外，陳茂波笑稱，生活方式也是香港的不同之處，香港可以行山、有非常好的餐廳、美酒，這些都是吸引之處。

對於家族辦公室，他就提及，首先香港可以在股市等投資領域，提供專業的服務；其次香港的交通便捷，例如當日可以在滬港間往返；而教育方面，香港的國際學校的教育資源同樣豐富。

陳茂波笑稱，生活方式也是香港的不同之處，香港可以行山、有非常好的餐廳、美酒。（資料圖片）

續撐聯匯制度 脫鉤謠言源自做空港元者

最後論及聯匯制度，陳茂波就指出，香港作為資本流入流出的自由開放地區，聯匯制度降低了匯率的風險，也給予國際市場投資的信心，相信穩健的匯率，可以確保流暢的資本市場運作。

陳茂波最後笑稱，聯匯脫鉤的種種謠言，多來自做空港元者（short HK dollars），因此續撐聯匯制度，維護國際金融中心地位。