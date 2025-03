三大因素驅動復甦　中聯辦祁斌︰港股流動性顯著改善　外資重返

中聯辦副主任祁斌出席滙豐HSBC論壇發言時指出,港股是今年全球表現最好的市場之一,見到港股的流動性有極大的改善,2月以來的日均成交額更近3,000億元,如此龐大的數字,足以證明國際投資者和資金重返香港市場。

港資本市場表現佳 料今年零售回暖

他總結指,港股今年以來跑贏英美日等主要市場,大市年初至今漲幅達20%,日均成交額超過2400億元,超過2021年的高位,創新記錄。

而在IPO市場,年初至今已有14間企業敲鐘,集資額按年增長3倍。而本地就業市場,香港失業率維持在3.2%的較低位置,相信伴隨牛市環境,本地的零售數據也會在2025年有所反彈,整體的樓市信心回暖。

An illustration titled DeepSeek in Suqian, Jiangsu Province, China, on January 25, 2025. (Photo by Costfoto/NurPhoto via Getty Images)