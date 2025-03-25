三大因素驅動復甦　中聯辦祁斌︰港股流動性顯著改善　外資重返

中聯辦副主任祁斌出席滙豐HSBC論壇發言時指出，港股是今年全球表現最好的市場之一，見到港股的流動性有極大的改善，2月以來的日均成交額更近3,000億元，如此龐大的數字，足以證明國際投資者和資金重返香港市場。

港資本市場表現佳 料今年零售回暖

他總結指，港股今年以來跑贏英美日等主要市場，大市年初至今漲幅達20%，日均成交額超過2400億元，超過2021年的高位，創新記錄。

而在IPO市場，年初至今已有14間企業敲鐘，集資額按年增長3倍。而本地就業市場，香港失業率維持在3.2%的較低位置，相信伴隨牛市環境，本地的零售數據也會在2025年有所反彈，整體的樓市信心回暖。

An illustration titled DeepSeek in Suqian, Jiangsu Province, China, on January 25, 2025. (Photo by Costfoto/NurPhoto via Getty Images)

三大因素驅動復甦 港優勢顯著

他分析指，香港市場的復甦，有三大因素驅動，首先為國家主席習近平主持召開民企座談會，釋放了非常清晰的信號；其次，寧德時代等科企來港遞表，提現了內地對香港國際金融中心的支持；最後AI等科技的發展，Deepseek的崛起，令中國的科技產業和股票，估值得到提升。

祁斌續指，香港的資本市場有自己不可取代的優勢。結合一國兩制的優勢，以及國際金融中心的地位，香港與內地互聯互通緊密，滬深港通可帶來北水活力，兩地亦有法律制度的協同。

密切支持香港發展 預告6月辦峰會

展望未來，祁斌指出，香港市場的穩定根基，具備非常好的抗風險的基礎，且伴隨內地市場的聯通，和政府的密切支持，可在高科技企業融資，人才招聘等多角度著手，潛力巨大。

他續提及，加強資本市場監管同樣重要，引入長線資金，例如社保基金，可幫助增加市場的可預見性，減少波動風險。

祁斌續預告，今年6月將舉辦金融與產業峰會，涵蓋包括AI、機械人、製藥、新能源等行業，希望可以吸引更多資金和機會前來香港，同時連接內地與海外。