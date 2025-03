阿里巴巴蔡崇信︰警惕AI投資出現泡沫　研改善派息回饋股東

滙豐 HSBC(0005)投資峰會今日開幕,首場對談中,阿里巴巴(9988)主席蔡崇信談及AI以及公司未來的戰略,提到目前AI的投資,超前於需求,已經見到「某種程度上的泡沫」,惟相信市場不會削減對於AI的投資,但對AI的產能過剩需審慎。

此外對於阿里巴巴的業務發展,蔡崇信再提及國家主席習近平主持的民企座談會的重要性,他指出,座談會給了阿里重要的強心針,打算放寬招聘,提供更多的就業機會,並改善派息比例回饋股東。

AI投資超前需求 警惕產能過剩泡沫

蔡崇信談及AI發展時提到,其對於美國許多公司,動輒斥資千億美元或以上押注投資數據中心的動作感到驚訝。他明言,需要思考這種投資是否正確,因為投資動作先於當下可預見的需求(ahead of demand that you seen today),而且許多投資彼此重疊,是重複性的。

他續指,目前的雲端等互聯,其實並沒有企業間的協議,因此可能出現某種混亂。他評價稱,AI的建設或許已經出現某種程度的泡沫(some kind of buble),但他也表示,儘管對於AI的產能需要保持審慎的態度,但不代表市場的各個行業會減少對於AI的投資。

這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中,可以看到中國人工智能(AI)公司深度求索(DeepSeek)的標誌。(Reuters)

蔡崇信分類稱,AI公司可分為三類,其一為研究基礎模型的公司,例如Chatgpt母企OpenAI和DeepSeek;其二則是聚焦數據中心建設的公司,例如Nvidia。阿里巴巴則是第三類,同步發展兩項業務,且有自家大模型通義千問,言及此處,蔡崇信大笑稱「這絕不是一個廣告」。

擬用AI寫財報 已可實現65%

此外談及AI的用途,蔡崇信表示已經有與公司CFO討論,下一次財報利用AI撰寫,其實目前已經可以實現65%,不過AI仍然需要海量的數據訓練。

他續舉例稱,現在對阿里的AI發問,想要外出露營,AI可以幫助列明完整的購物清單,甚至可以考慮天氣。他還指,當外母(mother in law)的生日來臨,卻不知道送什麼禮物時,AI也可以帶來驚喜。

考慮派息增股東回報

而對於阿里巴巴的業務發展,蔡崇信表示,過去幾年歷經監管收緊、內房拖累,但在多變的環境中仍然見到曙光。他表示,目前CEO吳泳銘負責商業決策,而蔡崇信本人就多負責與「人」相關的,例如激勵政策。

他提到,去年阿里資產重組,出售非核心資產,套現現金用於回購。蔡崇信明言,因為知道資本市場對股東回報有很高的期待,會審慎考慮改善派息情況,會通過派息給予股東公平合理的回報(a fair return)。

民企座談會增信心 擬增加招聘

且他再提及,國家主席習近平主持的民企座談會的重要性,他指出,座談會給了阿里重要的強心針。政府採取了一系列措施拉動內需,消費者目前更願意選擇購買,令自己愉悅的產品,注重消費的個性化。

而過去數季阿里的員工人數,實際是下降的,但現在打算放寬招聘,提供更多的就業機會,並購買配套的社保,增加民眾對於大環境的安全感。

最後提及蔡崇信本人,非常熱愛體育運動,包括有投資籃球隊,蔡崇信則表示,體育精神可以適用於公司管理,因為沒有球隊可以一直贏得比賽,但是哪裡跌倒就哪裡爬起來,輸了比賽就總結反思,重新來過,開公司也要保持這樣的耐心。