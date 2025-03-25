阿里巴巴蔡崇信︰警惕AI投資出現泡沫　研改善派息回饋股東

滙豐 HSBC（0005）投資峰會今日開幕，首場對談中，阿里巴巴（9988）主席蔡崇信談及AI以及公司未來的戰略，提到目前AI的投資，超前於需求，已經見到「某種程度上的泡沫」，惟相信市場不會削減對於AI的投資，但對AI的產能過剩需審慎。

此外對於阿里巴巴的業務發展，蔡崇信再提及國家主席習近平主持的民企座談會的重要性，他指出，座談會給了阿里重要的強心針，打算放寬招聘，提供更多的就業機會，並改善派息比例回饋股東。

AI投資超前需求 警惕產能過剩泡沫

蔡崇信談及AI發展時提到，其對於美國許多公司，動輒斥資千億美元或以上押注投資數據中心的動作感到驚訝。他明言，需要思考這種投資是否正確，因為投資動作先於當下可預見的需求（ahead of demand that you seen today），而且許多投資彼此重疊，是重複性的。

他續指，目前的雲端等互聯，其實並沒有企業間的協議，因此可能出現某種混亂。他評價稱，AI的建設或許已經出現某種程度的泡沫（some kind of buble），但他也表示，儘管對於AI的產能需要保持審慎的態度，但不代表市場的各個行業會減少對於AI的投資。

這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

蔡崇信分類稱，AI公司可分為三類，其一為研究基礎模型的公司，例如Chatgpt母企OpenAI和DeepSeek；其二則是聚焦數據中心建設的公司，例如Nvidia。阿里巴巴則是第三類，同步發展兩項業務，且有自家大模型通義千問，言及此處，蔡崇信大笑稱「這絕不是一個廣告」。

擬用AI寫財報 已可實現65%

此外談及AI的用途，蔡崇信表示已經有與公司CFO討論，下一次財報利用AI撰寫，其實目前已經可以實現65%，不過AI仍然需要海量的數據訓練。

他續舉例稱，現在對阿里的AI發問，想要外出露營，AI可以幫助列明完整的購物清單，甚至可以考慮天氣。他還指，當外母（mother in law）的生日來臨，卻不知道送什麼禮物時，AI也可以帶來驚喜。

考慮派息增股東回報

而對於阿里巴巴的業務發展，蔡崇信表示，過去幾年歷經監管收緊、內房拖累，但在多變的環境中仍然見到曙光。他表示，目前CEO吳泳銘負責商業決策，而蔡崇信本人就多負責與「人」相關的，例如激勵政策。

他提到，去年阿里資產重組，出售非核心資產，套現現金用於回購。蔡崇信明言，因為知道資本市場對股東回報有很高的期待，會審慎考慮改善派息情況，會通過派息給予股東公平合理的回報（a fair return）。

民企座談會增信心 擬增加招聘

且他再提及，國家主席習近平主持的民企座談會的重要性，他指出，座談會給了阿里重要的強心針。政府採取了一系列措施拉動內需，消費者目前更願意選擇購買，令自己愉悅的產品，注重消費的個性化。

而過去數季阿里的員工人數，實際是下降的，但現在打算放寬招聘，提供更多的就業機會，並購買配套的社保，增加民眾對於大環境的安全感。

最後提及蔡崇信本人，非常熱愛體育運動，包括有投資籃球隊，蔡崇信則表示，體育精神可以適用於公司管理，因為沒有球隊可以一直贏得比賽，但是哪裡跌倒就哪裡爬起來，輸了比賽就總結反思，重新來過，開公司也要保持這樣的耐心。