美股｜ 特朗普傳推關稅「兩步走」　道指早段靠穩

撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）傳擬採取「兩步走」的關稅政策，另美國3月消費者信心指數創近12年新低，美股周二（3月25日）早段靠穩。

圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

截至本港晚上10時50分，道指報42,659點，升76點或0.18%；納指最新報18,266點，升77點或0.43%；標普500指數報5,783點，升16點或0.28%。

英國《金融時報》報道，針對4月2日的新關稅措施，特朗普正考慮採取兩步走的策略，在對貿易夥伴的調查完成之前，利用緊急權力以即時加徵最高達50%對等關稅。此外，他可能立即出台汽車關稅，並重啟首個任期內對全球汽車行業的國家安全調查。

美消費者信心指數連連跌4個月

數據方面，世界大型企業研究會公布，美國消費者信心指數於3月繼續下滑，跌至92.9，創下自2021年2月以來的最低水平。低過市場預期的94，也是連續4個月下跌。

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報69.31美元，升0.20美元或0.29%；倫敦布蘭特期油每桶報72.66美元，升0.29美元或0.40%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,138.19美元、24小時內跌0.18 %。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）
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