美股｜道指收市升597點　納指漲2.27%　Tesla飆近12%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）傳將縮小4月2日實施的新一輪關稅範圍，美股周一（3月24日）造好。道指至收市升597點，納指漲2.27%。其中，Tesla急升11.93%， 每股收報278.39美元。



圖為2025年3月20日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.02% 恒指夜期低水297點

道指收市報42,583.32點，升597.97點或1.42%；納指收報18,188.59點，升404.54點或2.27%；標普500指數收報5,767.57點，升100.01點或1.76%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.02%。其中，阿里巴巴跌0.49%。

恒指夜市期指收報23,609點，跌359點，較恒指收市23,905點，低水297點，成交20,340張。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

Nvidia亞馬遜Meta同升逾3% 加密貨幣股急漲

美股七雄全部上揚。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升3.15%，Meta漲3.72%，Amazon漲3.59%、Alphabet升2.19%、蘋果（Apple）股價升1.13%，微軟也升0.47% 。

洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）遭美國銀行全球研究部下調股票評級，股價跌1.07%。

加密貨幣股上漲 ，MicroStrategy升10.43%，Coinbase漲6.94%，Mara Holdings漲18.01%。

美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

油價漲逾1% 美元兌日圓重上150

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周一（3月24日）在匯市尾市報104.25， 升0.16%。 其中，美元兌日圓於匯市尾市報150.63 ，升0.88%。

國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報69.11美元，升0.83美元或1.22%。倫敦布蘭特期油收報73.00美元，升0.84美元或1.16% 。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,006.48美元，跌0.57%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報88,188美元、24小時內約升3%。