美股｜特朗普將徵汽車關稅　納指盤中挫2%　Tesla及Nvidia跌逾5%

美國白宮確認，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於3月26日稍後時間公布對汽車徵收關稅。美股中段跌幅擴大，道指從最多漲234點，至最新倒跌逾200點，納指則挫逾2%。 重鎊股受壓，Tesla現跌5.83%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia暫跌6.38%、 Google母公司Alphabet跌2.62%。



圖為2025年3月20日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港凌晨02時00分，道指報42,385點，跌202點或 0.47%；納指最新報17,876點，跌395點或 2.16%；標普500指數報5,702點，跌73點或1.28%。

2月耐用品訂單意外月增0.9%

數據方面，美國上月耐用品訂單按月升0.9%，高於市場預期的下跌1%；扣除運輸的耐用品訂單，按月增長0.7%，也高過預期的0.2%。扣除飛機的非國防資本訂單，則意外按月跌0.3%，差過市場預期的上升0.2%。

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報69.57美元，升0.57美元或.81%；倫敦布蘭特期油每桶報72.94美元，升0.55美元或0.76%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,571.30美元、24小時內跌逾1%。